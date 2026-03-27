Haber Tarihi: 27 Mart 2026 12:43 -
Güncelleme Tarihi:
27 Mart 2026 12:43
Mazota indirim geldi mi? 27 Mart 2026 motorin fiyatlarına dev indirim!
Küresel petrol piyasalarındaki gevşeme ve diplomatik kanallardan gelen olumlu haberler, akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük düşüşü beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde 80 TL sınırını zorlayan motorin fiyatları, üst üste gelen indirim haberleriyle yeniden gerilemeye başladı. Araç sahipleri ve taşımacılık sektörü temsilcileri, gece yarısı tabelalarda yaşanan değişikliğin ardından arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, mazota indirim geldi mi? 27 Mart 2026 motorin fiyatlarına ne kadar indirim yapıldı? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar…
Brent petrol fiyatlarının 100 dolar bandının altına sarkması ve ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmelerin piyasaları rahatlatması, akaryakıt tabelalarına doğrudan yansıdı. Hafta başında 75-80 TL bandında seyreden motorin fiyatları, bu gece yarısı yapılan dev güncellemeyle sürücülerin nefes almasını sağladı. Peki, iddia edildiği gibi mazota dev bir indirim geldi mi?
MAZOTA İNDİRİM GELDİ Mİ?Kısa ve net cevap: Evet, motorine (mazota) beklenen dev indirim 27 Mart 2026 Cuma gece yarısı itibarıyla resmen uygulandı! 25 Mart Çarşamba günü gerçekleşen 3,72 TL'lik indirimin hemen ardından, bugün itibarıyla motorin grubunda çok daha büyük bir fiyat düşüşü yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, indirim miktarı beklentilerin de üzerine çıkarak 5 TL barajını aştı. Peki, motorine tam olarak ne kadar indirim geldi ve güncel litre fiyatı kaç TL oldu?MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ, LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?27 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla motorin (mazot) litre fiyatına 5 lira 47 kuruş (5,47 TL) indirim yapıldı. Yapılan bu indirimle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına geriledi. Benzin grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
