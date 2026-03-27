Thorsten Fink: 'Başarı uzun vadede değerlendirilmeli'

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink takımdaki adaptasyon süreci, genel gidişat ve ilerleyen dönemdeki hedefler hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Thorsten Fink, "Avrupa Kupaları'na gitmek için Türkiye Kupası'nı kazanmamız gerekiyor. Sadece kupadaki maçları değil, ligde oynayacağımız karşılaşmaları da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



Daha da fazla gelişmek için çok çalışmaları gerektiğini belirten Thorsten Fink, "Samsunspor'a adaptasyonumun gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Sonuçta birlikte geçirdiğimiz 5 haftadan bahsediyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik; hem Konferans Ligi'nde oynadığımız karşılaşmalar hem lig hem de Türkiye Kupası maçları vardı. Gelişmemiz için bu yeterli değil, hala gelişmek ve bunu sürdürmek istiyoruz. 4-5 haftada her şeyi yapmak mümkün değil. Ama takımıma baktığımda çok iyi bir karakter görüyorum. Buraya gelen herkesin, yabancılar dahil, çok hızlı adapte olduğunu söyleyebilirim. Ben de aynı şekilde adaptasyonumu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Kendi ülkem dışında ilk kez görev almıyorum, bu yüzden adaptasyon sürecim hızlı ilerliyor" diye konuştu.



'BAŞARI SADECE SIRALAMAYLA İLGİLİ DEĞİL, UZUN VADEDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KAVRAM'



Belirlenen hedefleri her zaman yüksek tuttuklarını söyleyen Thorsten Fink, "Takımıma baktığımda çok iyi bir takım görüyorum. Avrupa Kupaları'na gitmek için Türkiye Kupası'nı kazanmamız gerekiyor. Sadece kupadaki maçları değil, ligde oynayacağımız karşılaşmaları da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızı görmemiz, bu süreçte nasıl oynadıklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Kupada oynayacağımız maçlar da bu açıdan önemli. Avrupa'ya gidebilmek için bunlar gerekli. Elbette zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Konyaspor maçı öncesinde 5 oyuncumuz milli takımlarda olduğu için hazırlıklarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Sakatlıklarını atlatıp takıma dönen kanat oyuncularımız var; Emre ve Coulibaly gibi. Belki onlardan biri ilk 11'de başlayabilir. Onların dönmesiyle birlikte daha fazla opsiyonumuz oluyor. Evimizde Konyaspor'a karşı çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Sadece bu yılı değil, gelecek yılı da düşünerek planlama yapıyoruz." dedi.



Kupa için hedeflerini değerlendiren Thorsten Fink, "Kupaya baktığımızda Galatasaray gibi takımlar favori gösterilebilir ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Avrupa'ya girebilmek için önümüzde üç maç var ve hedefimiz bu. Kupadan elenirsek bunun başarısız bir sezon olduğu anlamına geleceğini düşünmüyorum. 7'nci ya da 8'inci bitirmek başarısızlık değildir. Hedeflerimizi her zaman yukarıda tutuyoruz. Başarı sadece sıralamayla ilgili değil, uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir kavram. Bazen genç oyuncuları geliştirirsiniz, bazen oyuncu satarsınız; bunlar da başarının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



'KULÜBÜN BÜYÜK BİR VİZYONU VAR VE BEN DE BU VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIM'



Samsunspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Fink, şöyle konuştu:



"Hedeflere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Şu an bulunduğumuz konum itibarıyla 7'nci sıradayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon kulüp tarihinin en iyi yıllarından biri yaşandı. Her zaman pozitif taraftan bakmak gerekiyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz ve var gücümüzle çalışıyoruz. Ligde daha iyi bir konuma gelmek kolay değil ama bu hedeflere hızlı ulaşmak da kolay değil. Uzun vadeli planlamaların gerekli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde zor maçlar var ve bu hedefler doğrultusunda en iyisini yapacağız. Burada olduğum için mutluyum."



"Kulübün büyük bir vizyonu var ve ben de bu vizyonu gerçekleştirmek için buradayım. Altıncı bitirsek bile taraftarın mutlu olması ve stadyuma gelip bizi desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Konferans Ligi'ne baktığımızda önemli bir başarı elde edildi. Rayo Vallecano'ya elenmiş olsak da kulüp adına çok iyi bir tanıtım yapıldı. Güçlü bir rakibe karşı deplasmanda galip gelmek önemliydi. Elenmiş olsak da büyük bir reklam yaptık."



"Başarı sadece sıralamayla ölçülmemeli. Geldiğimiz günden bu yana istatistiklere baktığımızda topa daha fazla sahip olan, üçüncü bölgede daha etkili ve yaratıcı bir takım görüyorum. Aynı zamanda çok iyi karaktere sahip bir takımız. Yedinci ya da altıncı bitirmek başarısızlık anlamına gelmez. Galatasaray'ın hocası olsaydım ve şampiyon olamasaydım belki kendimi başarısız sayabilirdim. Ama bu takımın zamana ihtiyacı var. Uzun vadeli planları hayata geçirmemiz gerekiyor."



