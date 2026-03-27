27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

NBA genişleme planlarında sürpriz ihtimal: "Seattle ve Las Vegas garanti değil"

NBA'in genişleme planlarında öne çıkan Seattle ve Las Vegas seçeneklerinin kesin olmadığı, daha yüksek teklif gelmesi halinde farklı şehirlerin de değerlendirmeye alınabileceği öne sürüldü.

27 Mart 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Howard Beck'in The Ringer için yaptığı değerlendirmeye göre, NBA yönetimi her yeni franchise için 8 ila 10 milyar dolar arasında bir bedel belirlemeyi hedefliyor. Bu da mevcut takım sahiplerine kişi başı 500 milyon doların üzerinde bir gelir anlamına gelebilir.

Ancak Beck'e göre, eğer başka bir şehir 10 milyar dolar veya daha yüksek bir teklif sunarsa, lig Seattle ve Las Vegas'ı devre dışı bırakabilir. Bu kararların temelinde ise tamamen finansal faktörlerin yattığı belirtiliyor.

NBA başkanı Adam Silver, genişleme kararı için yıl sonunun hedeflendiğini ifade etti. Onay çıkması halinde yeni takımların 2028-29 sezonunda lige katılması planlanıyor.

Öte yandan bazı mevcut takım sahiplerinin genişlemeye sıcak bakmadığı da aktarıldı. Gelirlerin 30 yerine 32 takım arasında paylaşılacak olması, bu çekincenin temel nedeni olarak gösteriliyor. Konuya yakın bir kaynak, "Herkes bu fikre sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
