NBA genişleme planlarında sürpriz ihtimal: 'Seattle ve Las Vegas garanti değil'

NBA'in genişleme planlarında öne çıkan Seattle ve Las Vegas seçeneklerinin kesin olmadığı, daha yüksek teklif gelmesi halinde farklı şehirlerin de değerlendirmeye alınabileceği öne sürüldü.



Howard Beck'in The Ringer için yaptığı değerlendirmeye göre, NBA yönetimi her yeni franchise için 8 ila 10 milyar dolar arasında bir bedel belirlemeyi hedefliyor. Bu da mevcut takım sahiplerine kişi başı 500 milyon doların üzerinde bir gelir anlamına gelebilir.



Ancak Beck'e göre, eğer başka bir şehir 10 milyar dolar veya daha yüksek bir teklif sunarsa, lig Seattle ve Las Vegas'ı devre dışı bırakabilir. Bu kararların temelinde ise tamamen finansal faktörlerin yattığı belirtiliyor.



NBA başkanı Adam Silver, genişleme kararı için yıl sonunun hedeflendiğini ifade etti. Onay çıkması halinde yeni takımların 2028-29 sezonunda lige katılması planlanıyor.



Öte yandan bazı mevcut takım sahiplerinin genişlemeye sıcak bakmadığı da aktarıldı. Gelirlerin 30 yerine 32 takım arasında paylaşılacak olması, bu çekincenin temel nedeni olarak gösteriliyor. Konuya yakın bir kaynak, "Herkes bu fikre sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.



