Beşiktaş'a müjdeli haber: Emirhan Topçu

Beşiktaş, milli aranın ardından oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da gerçekleşen antrenmanda yer aldı.
Milli futbolcunun, 5 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol attı.
