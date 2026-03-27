Villanueva: 'Alperen ile Durant birbirinden hoşlanmıyor'

NBA'in eski tecrübeli isimlerinden Charlie Villanueva, Houston Rockets'taki sorunların temelinde milli oyuncu Alperen Şengün ile Kevin Durant arasındaki uyumsuzluk olduğunu öne sürdü.



Villanueva, iki yıldız oyuncunun saha içindeki beden dili ve etkileşimlerinden yola çıkarak, aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmadığını ifade etti. "İki en iyi oyuncunuz anlaşamıyorsa bunun sonuçlarını sahada görürsünüz" diyen eski oyuncu, takımın son dönemdeki düşüşünü bu duruma bağladı:



"Bana göre asıl sorun şu: Takımın en iyi iki oyuncusu birbirleriyle anlaşamıyor. Aralarındaki ilişkinin ne olduğunu bilmiyorum ama birbirlerinden hoşlanmıyor gibiler. Şengün bir şey yaptığında KD'nin yüz ifadelerini görüyorsun, beden dili iyi değil; aynı durum tam tersi için de geçerli. En iyi iki yıldızın aynı sayfada olmadığı zaman böyle sonuçlar görürsün. Takım olarak kenetlenmen gereken bir dönemde, bu tarz maçlar onları daha da birbirinden uzaklaştırıyor, buna eminim."



Geçtiğimiz yaz Durant'i kadrosuna katan Rockets, sezon başında umut vadeden performans sergilese de son haftalarda düşüşe geçti. Takım şu anda Batı Konferansı'nda 43-29'luk dereceyle altıncı sıraya gerilemiş durumda.



Durant'in gizli sosyal medya hesabının ortaya çıkması ve takım arkadaşları hakkında yaptığı olumsuz yorumların da soyunma odasında gerilimi artırdığı öne sürülüyor. Ayrıca koç Ime Udoka ile de görüş ayrılıkları yaşandığı iddialar arasında yer alıyor.



