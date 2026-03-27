27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Villanueva: "Alperen ile Durant birbirinden hoşlanmıyor"

NBA'in eski tecrübeli isimlerinden Charlie Villanueva, Houston Rockets'taki sorunların temelinde milli oyuncu Alperen Şengün ile Kevin Durant arasındaki uyumsuzluk olduğunu öne sürdü.

27 Mart 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Villanueva: 'Alperen ile Durant birbirinden hoşlanmıyor'
NBA'in eski tecrübeli isimlerinden Charlie Villanueva, Houston Rockets'taki sorunların temelinde milli oyuncu Alperen Şengün ile Kevin Durant arasındaki uyumsuzluk olduğunu öne sürdü.

Villanueva, iki yıldız oyuncunun saha içindeki beden dili ve etkileşimlerinden yola çıkarak, aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmadığını ifade etti. "İki en iyi oyuncunuz anlaşamıyorsa bunun sonuçlarını sahada görürsünüz" diyen eski oyuncu, takımın son dönemdeki düşüşünü bu duruma bağladı:

"Bana göre asıl sorun şu: Takımın en iyi iki oyuncusu birbirleriyle anlaşamıyor. Aralarındaki ilişkinin ne olduğunu bilmiyorum ama birbirlerinden hoşlanmıyor gibiler. Şengün bir şey yaptığında KD'nin yüz ifadelerini görüyorsun, beden dili iyi değil; aynı durum tam tersi için de geçerli. En iyi iki yıldızın aynı sayfada olmadığı zaman böyle sonuçlar görürsün. Takım olarak kenetlenmen gereken bir dönemde, bu tarz maçlar onları daha da birbirinden uzaklaştırıyor, buna eminim."

Geçtiğimiz yaz Durant'i kadrosuna katan Rockets, sezon başında umut vadeden performans sergilese de son haftalarda düşüşe geçti. Takım şu anda Batı Konferansı'nda 43-29'luk dereceyle altıncı sıraya gerilemiş durumda.

Durant'in gizli sosyal medya hesabının ortaya çıkması ve takım arkadaşları hakkında yaptığı olumsuz yorumların da soyunma odasında gerilimi artırdığı öne sürülüyor. Ayrıca koç Ime Udoka ile de görüş ayrılıkları yaşandığı iddialar arasında yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
