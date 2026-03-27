27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Fatih Tekke'den Ozan Tufan'a Galatasaray talimatı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cezalı Christ Oulai'nin yerine Galatasaray maçında Ozan Tufan'ı oynatmayı düşünüyor.

calendar 27 Mart 2026 12:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonluk iddiasına devam ettiren ve millî ara sonrasında lider Galatasaray ile sahasında yapacağı mücadele büyük önem arz eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin çalışmaları devam ediyor.

Fatih Tekke'yi en çok düşündüren ve zorlayan konu da orta sahanın merkezi Christ Oulai'nin cezalı olması. Onun yokluğunu fazlasıyla arayacak olan Karadeniz ekibinde yerine alternatifler hazırlanıyor.

Genç teknik adamın önceliği ise farklı motivasyonlarda iyi sonuçlar veren Ozan Tufan… İstikrarı bir türlü sağlayamayan ancak hocanın özel dokunuşlar yaptığı deneyimli oyuncuya Galatasaray maçı öncesinde de "Hazır ol" mesajı verildi.

Diğer iki aday ise Bouchouari ve Okay Yokuşlu. Taktik anlayışa göre Galatasaray maçında tercih yapılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.