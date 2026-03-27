Fatih Tekke'den Ozan Tufan'a Galatasaray talimatı!

Şampiyonluk iddiasına devam ettiren ve millî ara sonrasında lider Galatasaray ile sahasında yapacağı mücadele büyük önem arz eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin çalışmaları devam ediyor.
Fatih Tekke'yi en çok düşündüren ve zorlayan konu da orta sahanın merkezi Christ Oulai'nin cezalı olması. Onun yokluğunu fazlasıyla arayacak olan Karadeniz ekibinde yerine alternatifler hazırlanıyor.
Genç teknik adamın önceliği ise farklı motivasyonlarda iyi sonuçlar veren Ozan Tufan… İstikrarı bir türlü sağlayamayan ancak hocanın özel dokunuşlar yaptığı deneyimli oyuncuya Galatasaray maçı öncesinde de "Hazır ol" mesajı verildi.
Diğer iki aday ise Bouchouari ve Okay Yokuşlu. Taktik anlayışa göre Galatasaray maçında tercih yapılacak.
