İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? (Mart - 2026)

E-Devlet üzerinden başvurusu kabul edilen vatandaşlar, hayallerindeki eve kavuşmak için noter huzurunda yapılacak çekilişin gününü iple çekiyor. Konut sayısının fazlalığı ve yoğun katılım nedeniyle çekilişin günlerce sürmesi beklenirken, yetkili mercilerden beklenen tarihler sızmaya başladı. Gayrimenkul planlarını buna göre yapacak olan adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kısa ve net cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İstanbul etabına ilişkin kura çekimlerinin, 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla resmi olarak başlaması bekleniyor.

Devam eden dev projenin İstanbul ayağında kura işlemlerinin uzun sürmesi öngörüldüğü için, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler gibi ilçelerde inşa edilecek konutların asil ve yedek kura çekimlerinin 1-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılarak tamamen sonlandırılması planlanıyor. Peki, kurada adı çıkanları nasıl bir ödeme planı bekliyor, fiyatlar ne kadar?

Kura çekimi öncesinde, hak sahiplerinin ödeyeceği güncel konut bedelleri ve taksit tutarları da netleşti. %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneğiyle sunulan ödeme planı şu şekilde belirlendi:

55 metrekare 1+1 Evler: Toplam fiyatı 1.950.000 TL (195.000 TL peşinat — Aylık 7.313 TL taksit)

65 metrekare 2+1 Evler: Toplam fiyatı 2.450.000 TL (245.000 TL peşinat — Aylık 9.188 TL taksit)

80 metrekare 2+1 Evler: Toplam fiyatı 2.950.000 TL (295.000 TL peşinat — Aylık 11.063 TL taksit)

Peki, kura çekildiği an isim listesi ve sonuçlar nereden sorgulanacak?

Kura çekimleri yapıldığı anda veya hemen sonrasında sonuçlara ulaşmak çok kolay. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına giriş yaparak T.C. kimlik numaralarıyla "Asil" veya "Yedek" durumlarını anlık olarak kontrol edebilecekler. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesindeki (toki.gov.tr) kura duyuruları bölümünden de PDF formatında tam isim listeleri yayınlanacaktır.