Haber Tarihi: 27 Mart 2026 12:48 -
Güncelleme Tarihi:
27 Mart 2026 12:48
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? (Mart - 2026)
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gözler nihayet megakent İstanbul'a çevrildi! Özellikle Maltepe gibi her geçen gün değerlenen merkezi ilçelerde yaşayıp, geleceğe yönelik sağlam bir gayrimenkul yatırımı yapmak veya kiradan kurtulup kendi evine geçmek isteyen milyonlarca vatandaş, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Kabul ve ret listelerinin açıklanmasının ardından heyecan zirveye ulaştı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? İlçe ilçe TOKİ kura takvimi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
E-Devlet üzerinden başvurusu kabul edilen vatandaşlar, hayallerindeki eve kavuşmak için noter huzurunda yapılacak çekilişin gününü iple çekiyor. Konut sayısının fazlalığı ve yoğun katılım nedeniyle çekilişin günlerce sürmesi beklenirken, yetkili mercilerden beklenen tarihler sızmaya başladı. Gayrimenkul planlarını buna göre yapacak olan adaylar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK 2026?Kısa ve net cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İstanbul etabına ilişkin kura çekimlerinin, 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla resmi olarak başlaması bekleniyor.Devam eden dev projenin İstanbul ayağında kura işlemlerinin uzun sürmesi öngörüldüğü için, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler gibi ilçelerde inşa edilecek konutların asil ve yedek kura çekimlerinin 1-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılarak tamamen sonlandırılması planlanıyor. Peki, kurada adı çıkanları nasıl bir ödeme planı bekliyor, fiyatlar ne kadar?2026 TOKİ İSTANBUL EV FİYATLARI VE TAKSİT SEÇENEKLERİ NELER?Kura çekimi öncesinde, hak sahiplerinin ödeyeceği güncel konut bedelleri ve taksit tutarları da netleşti. %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneğiyle sunulan ödeme planı şu şekilde belirlendi:55 metrekare 1+1 Evler: Toplam fiyatı 1.950.000 TL (195.000 TL peşinat — Aylık 7.313 TL taksit)65 metrekare 2+1 Evler: Toplam fiyatı 2.450.000 TL (245.000 TL peşinat — Aylık 9.188 TL taksit)80 metrekare 2+1 Evler: Toplam fiyatı 2.950.000 TL (295.000 TL peşinat — Aylık 11.063 TL taksit)Peki, kura çekildiği an isim listesi ve sonuçlar nereden sorgulanacak?
KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?Kura çekimleri yapıldığı anda veya hemen sonrasında sonuçlara ulaşmak çok kolay. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına giriş yaparak T.C. kimlik numaralarıyla "Asil" veya "Yedek" durumlarını anlık olarak kontrol edebilecekler. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesindeki (toki.gov.tr) kura duyuruları bölümünden de PDF formatında tam isim listeleri yayınlanacaktır.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.