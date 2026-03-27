26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Inter'in dünyaca ünlü yıldızı, Fenerbahçe'ye önerildi!

Stoper arayışındaki Fenerbahçe'ye, Inter'de 5 yıl boyunca Skriniar ile birlikte oynayan Stefan de Vrij menajerler vasıtasıyla önerildi.

calendar 27 Mart 2026 08:42
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına en az onun seviyesinde bir stoper almak için arayışta.

Marcos Senesi ve Jose Gimenez için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye, menajerler tarafından yeni bir isim önerildi: Stefan De Vrij...

Yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı ancak dünyaca ünlü stoper oyuncusuna sıcak bakıldığı kaydedildi. Bu arada Fenerbahçe'de solak stoper Jayden Oosterwolde'nin yazın takımdan ayrılması bekleniyor.

SKRINIAR VE DE VRIJ: 165 MAÇ

Skriniar ve De Vrij, birlikte 165 maça çıktı, bunların 65'inde gol yenmedi, 98 galibiyet, 35 beraberlik ve 32 yenilgi alındı. O dönem genelde 3'lü savunmayla oynayan Inter, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
