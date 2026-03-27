Inter'in dünyaca ünlü yıldızı, Fenerbahçe'ye önerildi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına en az onun seviyesinde bir stoper almak için arayışta.
Marcos Senesi ve Jose Gimenez için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye, menajerler tarafından yeni bir isim önerildi: Stefan De Vrij...
Yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı ancak dünyaca ünlü stoper oyuncusuna sıcak bakıldığı kaydedildi. Bu arada Fenerbahçe'de solak stoper Jayden Oosterwolde'nin yazın takımdan ayrılması bekleniyor.
SKRINIAR VE DE VRIJ: 165 MAÇ
Skriniar ve De Vrij, birlikte 165 maça çıktı, bunların 65'inde gol yenmedi, 98 galibiyet, 35 beraberlik ve 32 yenilgi alındı. O dönem genelde 3'lü savunmayla oynayan Inter, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Marcos Senesi ve Jose Gimenez için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye, menajerler tarafından yeni bir isim önerildi: Stefan De Vrij...
Yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı ancak dünyaca ünlü stoper oyuncusuna sıcak bakıldığı kaydedildi. Bu arada Fenerbahçe'de solak stoper Jayden Oosterwolde'nin yazın takımdan ayrılması bekleniyor.
SKRINIAR VE DE VRIJ: 165 MAÇ
Skriniar ve De Vrij, birlikte 165 maça çıktı, bunların 65'inde gol yenmedi, 98 galibiyet, 35 beraberlik ve 32 yenilgi alındı. O dönem genelde 3'lü savunmayla oynayan Inter, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.