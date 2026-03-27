26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Fenerbahçe, 3 satıştan 40 milyon Euro hedefliyor

Fenerbahçe, sezon sonu yollarını ayıracağı isimlerden ciddi bir gelir bekliyor. Yönetim Oosterwolde için 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirme hazır. Archie Brown için kapı 10 milyon Euro'dan açılacak. Fred'e biçilen değer ise en az 5 milyon Euro...

27 Mart 2026
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran görevine 2027'ye kadar etmeyi planlıyor, sezon sonuyla ilgili seçim gündemi planı rafa kalkmış durumda. Bu nedenle gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına hız verildi.

Sarı lacivertli yönetim, dört kritik bölge için takviye kararı alırken, takımdaki ciddi bir revizyon da kapıda...

Şu ana kadar 4 ismin ayrılığı kesinleşti. Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda veda edilecek. Fenerbahçe, oyuncuya gelecek 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır.

ARCHIE İÇİN BEKLENTİ 10 MİLYON EURO!

8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown'la ilgilenen kulüplere kapılar 10 milyon Euro'dan açılacak.

FRED'İN ETİKETİ 5 MİLYON EURO

Brezilya'ya dönmenin hayalini kuran Fred'den de beklenti 5-6 milyon Euro bonservis geliri.

Bu üç oyuncudan en az 40 milyon kazanmayı hedefleyen yönetim, kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in tapusunu ise almayı düşünmüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
