Fenerbahçe, 3 satıştan 40 milyon Euro hedefliyor

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran görevine 2027'ye kadar etmeyi planlıyor, sezon sonuyla ilgili seçim gündemi planı rafa kalkmış durumda. Bu nedenle gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına hız verildi.
Sarı lacivertli yönetim, dört kritik bölge için takviye kararı alırken, takımdaki ciddi bir revizyon da kapıda...
Şu ana kadar 4 ismin ayrılığı kesinleşti. Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda veda edilecek. Fenerbahçe, oyuncuya gelecek 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır.
ARCHIE İÇİN BEKLENTİ 10 MİLYON EURO!
8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown'la ilgilenen kulüplere kapılar 10 milyon Euro'dan açılacak.
FRED'İN ETİKETİ 5 MİLYON EURO
Brezilya'ya dönmenin hayalini kuran Fred'den de beklenti 5-6 milyon Euro bonservis geliri.
Bu üç oyuncudan en az 40 milyon kazanmayı hedefleyen yönetim, kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in tapusunu ise almayı düşünmüyor.
