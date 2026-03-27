27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

NBA'de Knicks'in 7 maçlık galibiyet serisine Hornets son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 114-103 yenen Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

calendar 27 Mart 2026 10:24
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
