27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Beşiktaş Patrik Schick için harekete geçiyor!

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında forvet bölgesi için Bayern Leverkusen'den Patrik Schick'in bonservis bedelini soracak.

calendar 27 Mart 2026 11:29
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasının hareketliliği var. Bu sezon lig yarışından erken kopan ve önceliği kupaya veren siyah-beyazlılar forvet bölgesine takviye hazırlığına başladı.

Listedeki adaylardan birisi de Bayer Leverkusen forması giyen ve 2030'a kadar mukavelesi bulunan Patrik Schick. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki ay kulübüyle masaya oturacak ve 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservis bedelini soracak. Daha önce de gündeme gelen Schick'un maliyetine göre yol haritası çizilecek.

KİRALAMA DA OLABİLİR

Oh'un yanına kesin olarak forvet takviyesi yapacak olan siyah beyazlıların erken davranmasının nedeni sezon sonu maliyetlerin artması. Oyuncunun da transfere sıcak bakması Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde elini güçlendirecek unsurlardan. B. Leverkusen 1.91 boyundaki santrfor için daha önce 30 milyon avro bonservis talep ediyordu. Beşiktaş kanadı ise bu rakamı çok daha aşağıya çekip işi erken bitirmenin derdinde. Zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama da formüller arasında.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
