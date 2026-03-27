27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Bursaspor ve Batman Petrolspor, 1. Lig'e çok yakın

2. Lig'de mücadele eden Bursaspor ve Batman Petrolspor, ligin bitimine kısa bir süre kala 1. Lig'e yükselmeye çok yaklaştı.

calendar 27 Mart 2026 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Normal sezon heyecanının sona yaklaştığı Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup'ta ise Bursaspor son haftalara 1. Lig'e yükselme yolunda avantajlı girdi.

İki grupta toplam 37 takımın yer aldığı Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig vizesi alacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım lige veda edecek.

Ligde normal sezonun 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Beyaz Grup'ta 33. hafta, Kırmızı Grup'ta 30. hafta müsabakaları yarın ve pazar günü oynanacak.

Beyaz Grup

Grupta 70 puanla lider durumda bulunan Batman Petrolspor, en yakın rakibi Muğlaspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Muğlaspor'u 55 puanlı Adana 01 FK, 54 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve elli üçer puanlı Seza Çimento Elazığspor ve İskenderunspor takip ediyor.

Son 6 maç

Beyaz Grup'ta 34. haftada birbirlerine rakip olacak ilk 2 sıradaki Batman Petrolspor ve Muğlaspor'un kalan maçları şöyle:

Batman Petrolspor: GMG Kastamonuspor (D), Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Beykoz Anadoluspor, Bucaspor 1928 (D), Kepezspor

Muğlaspor: Altınordu, Batman Petrolspor (D), Karacabey Belediyespor, Karaman FK (D), Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor (D)

Toplam 4 ekibin ligden düşeceği grupta 15 puanlı Bucaspor 1928, 17 puanı bulunan Karaman FK, 22 puanlı Altınordu ile yirmi üçer puanla son 6 haftaya giren Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor lige veda etmeye en yakın adaylar.

Kırmızı Grup

En yakın rakibi Aliağa Futbol'un 5 puan önünde lider durumda bulunan 67 puanlı Bursaspor, kalan 5 haftada bu avantajını koruyarak 1. Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor.

İlk 2 sırayı takip eden 61 puanlı Mardin 1969, 58 puana ulaşan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve 57 puana sahip Muşspor play-off barajında bulunuyor.

İlk iki takımın kalan maçları

Kırmızı Grup'ta 1. Lig için iddiasını sürdüren iki ekibin son haftada birbirlerine rakip olacağı ligde, Bursaspor ve Aliağa Futbol'un maç programı şöyle:

Bursaspor: Fethiyespor (D), Mardin 1969, Ankara Demirspor (D), Somaspor, Aliağa Futbol (D)

Aliağa Futbol: ISBAŞ Isparta 32, Granny's Waffle Kırklarelispor (D), Menemen FK, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (D), Bursaspor

Düşen takımların belli olduğu grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.