27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Cam Thomas'tan Bucks ayrılığı sonrası çarpıcı sözler

Guard Cam Thomas, Milwaukee Bucks ile yollarının ayrılmasının ardından, takım içindeki rolü ve süreleriyle ilgili yaşadığı zorluklara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Mart 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bucks, Thomas ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırırken, oyuncu yalnızca yaklaşık bir ay forma giyebildi. Los Angeles deplasmanında Clippers karşılaşması öncesinde kadro dışı bırakılan Thomas, takımın 129-96'lık ağır yenilgisi öncesinde serbest bırakıldı.

İlk maçlarında etkileyici performanslar sergileyen genç oyuncu, başantrenör Doc Rivers tarafından Jamal Crawford ve Lou Williams gibi elit altıncı adamlarla kıyaslanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte hem performansı hem de süreleri ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Thomas, son röportajında ritim bulmakta zorlandığını vurgulayarak, "Benim gibi ritim oyuncuları için bu durum her zaman zor. Hazır olman gerektiği söylenir ama akış yakalayamadığında işler daha da zorlaşıyor. Savunmalar da üzerime geldiğinde bu daha da karmaşık hale geliyor" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki oyuncu, Bucks formasıyla çıktığı 18 maçta 16.6 dakika ortalamayla 10.7 sayı, %43.1 şut yüzdesi, 1.9 asist ve 1.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Koç Rivers ise oyuncunun ayrılığıyla ilgili detay vermekten kaçınarak, takım için en doğru kararı vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
