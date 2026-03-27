Cam Thomas'tan Bucks ayrılığı sonrası çarpıcı sözler

Guard Cam Thomas, Milwaukee Bucks ile yollarının ayrılmasının ardından, takım içindeki rolü ve süreleriyle ilgili yaşadığı zorluklara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bucks, Thomas ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırırken, oyuncu yalnızca yaklaşık bir ay forma giyebildi. Los Angeles deplasmanında Clippers karşılaşması öncesinde kadro dışı bırakılan Thomas, takımın 129-96'lık ağır yenilgisi öncesinde serbest bırakıldı.



İlk maçlarında etkileyici performanslar sergileyen genç oyuncu, başantrenör Doc Rivers tarafından Jamal Crawford ve Lou Williams gibi elit altıncı adamlarla kıyaslanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte hem performansı hem de süreleri ciddi şekilde düşüş gösterdi.



Thomas, son röportajında ritim bulmakta zorlandığını vurgulayarak, "Benim gibi ritim oyuncuları için bu durum her zaman zor. Hazır olman gerektiği söylenir ama akış yakalayamadığında işler daha da zorlaşıyor. Savunmalar da üzerime geldiğinde bu daha da karmaşık hale geliyor" ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki oyuncu, Bucks formasıyla çıktığı 18 maçta 16.6 dakika ortalamayla 10.7 sayı, %43.1 şut yüzdesi, 1.9 asist ve 1.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



Koç Rivers ise oyuncunun ayrılığıyla ilgili detay vermekten kaçınarak, takım için en doğru kararı vermek zorunda olduklarını dile getirdi.



