Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal mutlu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenen Balıkesirspor Play-Off'u büyük oranda garantiledi.



Teknik Direktör Zafer Uysal, son derece kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Tecrübeli teknik adam, "Futbolun doğrularını sahaya yansıtarak galibiyet serimizi sürdüren futbolcularımı yürekten kutluyorum. Ligin bitimine kalan 4 maçta da sahaya sadece galibiyet için çıkacağız. Bu süreçte bize inanan ve destek veren değerli başkanımıza, yönetim kurulumuza ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Pazar günü evimizde oynayacağımız Ayvalıkgücü karşılaşmasında da desteğinizi yanımızda hissetmek istiyoruz. Tüm Balıkesir halkını ve taraftarlarımızı bizi yalnız bırakmamaya, stada bekliyorum" dedi.



