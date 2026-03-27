27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal mutlu

3. Lig 4. Grup'ta hafta içinde deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup ederek Play-Off'u büyük ölçüde garantileyen Balıkesirspor'da Teknik Direktör Zafer Uysal, son derece kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

27 Mart 2026 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal mutlu
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenen Balıkesirspor Play-Off'u büyük oranda garantiledi.

Teknik Direktör Zafer Uysal, son derece kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Futbolun doğrularını sahaya yansıtarak galibiyet serimizi sürdüren futbolcularımı yürekten kutluyorum. Ligin bitimine kalan 4 maçta da sahaya sadece galibiyet için çıkacağız. Bu süreçte bize inanan ve destek veren değerli başkanımıza, yönetim kurulumuza ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Pazar günü evimizde oynayacağımız Ayvalıkgücü karşılaşmasında da desteğinizi yanımızda hissetmek istiyoruz. Tüm Balıkesir halkını ve taraftarlarımızı bizi yalnız bırakmamaya, stada bekliyorum" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
