27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Rasmus Ankersen'den Göztepe'ye tam destek!

Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen, İzmir'e gelerek teknik ekip ve oyuncularla görüştü.

27 Mart 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli aranın ardından Avrupa kupalarına katılma yolunda son derece kritik karşılaşmalara çıkacak Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen'den takıma tam destek geldi.

Bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan sarı-kırmızılılarda Ankersen, 4 Nisan'da deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği ve 8 Nisan'da iç sahadaki Galatasaray maçları öncesi İzmir'e gelerek teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Rasmus Ankersen'in teknik direktör Stanimir Stoilov ile toplantı gerçekleştirdiği ve tüm takıma güvenoyu verdiği kaydedildi. Ankersen'in kalan maçlarda takımdan iyi bir performans beklediğini ilettiği ayrıca gelecek sezonun da planlamalarından bahsettiği vurgulandı. Avrupa kupalarına katılma yolunda inancını belirten Ankersen'in sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili durumu da şimdiden çözmeye çalıştığı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
