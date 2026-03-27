Marteniçka ne zaman çıkarılır, nereye asılır?

Kırmızı ve beyaz iplerden örülerek yapılan, sadece satın alınmayıp mutlaka hediye edilmesi gerektiğine inanılan bu anlamlı takı, sonsuza kadar kolda taşınmıyor. Baharın gelişini kutlayan bu kadim ritüelin tamamlanması için doğanın bize vereceği o özel işareti beklemek gerekiyor. Peki, o işaret nedir?

Kısa ve net cevap: Marteniçka, gökyüzünde ilk leylek (veya kırlangıç) görüldüğünde ya da tomurcuklanıp çiçek açmış ilk meyve ağacı görüldüğünde koldan çıkarılır. Geleneğe göre, 1 Mart itibarıyla bileklere takılan marteniçkalar, baharın doğaya kesin olarak geldiğini kanıtlayan bu canlı belirtilerle karşılaşana kadar bilekte kalmalıdır. Uçan bir leylek görmek, göçmen kuşların geri döndüğünün; çiçek açan bir ağaç görmek ise toprağın uyandığının en büyük sembolüdür.

Eğer Mart ayı bitene kadar (31 Mart'a kadar) hiç leylek, kırlangıç veya çiçek açmış ağaç göremediyseniz, bileklik geleneksel olarak Mart ayının sonunda (31 Mart gecesi) koldan çıkarılır. Peki, bileklikten dilek dileyerek çıkardıktan sonra onu çöpe mi atacağız? Kesinlikle hayır!

Baharın müjdecisi olan bu ipleri çıkardıktan sonra yapılması gereken geleneksel ritüeller şunlardır:

Çiçek Açan Ağaca Asmak: En yaygın ve bilinen yöntemdir. Koldan çıkarılan marteniçka, yeni çiçek açmış bir meyve ağacının dalına asılır. Bu sırada tutulan dileklerin doğanın bereketiyle birlikte yeşerip gerçeğe dönüşeceğine inanılır.

Büyük Bir Taşın Altına Koymak: Bazı Balkan inanışlarına göre çıkarılan marteniçka büyük bir taşın altına saklanır. Birkaç gün sonra taşın altına bakılır; eğer ipin etrafında karıncalar veya böcekler toplanmışsa, o yılın çok bereketli ve şanslı geçeceğine inanılır.

Gökyüzüne Bırakmak: Nadiren de olsa, leylek görüldüğünde marteniçkayı havaya atarak kuşların onu alıp yuvalarına taşımasını (ve böylece şans getirmesini) umut etme ritüeli de bulunmaktadır.

Kırmızı İp: Sağlığı, kanı, doğurganlığı ve hayatın gücünü (canlılığı) temsil eder.

Beyaz İp: Temizliği, saflığı, uzun ömrü ve eriyen karların ardından gelen bahar aydınlığını simgeler.