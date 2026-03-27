27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Pistons, Cunningham'in play-off'a kadar dönmesini umuyor

calendar 27 Mart 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Detroit Pistons cephesinde, yıldız oyuncu Cade Cunningham'in play-off başlangıcına kadar sahalara dönmesi yönünde iyimser bir hava hakim.

Shams Charania'nın ESPN'e verdiği bilgilere göre kulüp içinde Cunningham'in Nisan ortasında başlayacak play-off sürecine yetişebileceğine dair umut bulunuyor. Ancak genç oyuncunun henüz iyileşme sürecinin erken aşamalarında olduğu vurgulandı.

Charania, Cunningham'in yalnızca bir hafta önce akciğer sönmesi problemi yaşadığını ve şu an için tesislerde hafif çalışmalar ile sınırlı kaldığını belirtti. Oyuncunun dönüş takviminin önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde daha net hale gelmesi bekleniyor.

Doğu Konferansı lideri konumundaki Pistons, 52 galibiyet – 20 mağlubiyetlik derecesiyle zirvede yer alıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
