Pistons, Cunningham'in play-off'a kadar dönmesini umuyor

Detroit Pistons cephesinde, yıldız oyuncu Cade Cunningham'in play-off başlangıcına kadar sahalara dönmesi yönünde iyimser bir hava hakim.



Shams Charania'nın ESPN'e verdiği bilgilere göre kulüp içinde Cunningham'in Nisan ortasında başlayacak play-off sürecine yetişebileceğine dair umut bulunuyor. Ancak genç oyuncunun henüz iyileşme sürecinin erken aşamalarında olduğu vurgulandı.



Charania, Cunningham'in yalnızca bir hafta önce akciğer sönmesi problemi yaşadığını ve şu an için tesislerde hafif çalışmalar ile sınırlı kaldığını belirtti. Oyuncunun dönüş takviminin önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde daha net hale gelmesi bekleniyor.



Doğu Konferansı lideri konumundaki Pistons, 52 galibiyet – 20 mağlubiyetlik derecesiyle zirvede yer alıyor.



