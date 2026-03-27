Muslera, İngiltere maçıyla geri dönüyor!

Uruguay Milli Takımı'na yaklaşık 3.5 yıl sonra geri dönen Fernando Muslera, dev maçta kaleyi koruyacak.
Uruguay Milli Takımı, bugün (Cuma) hazırlık maçında Wembley'de İngiltere'nin konuğu olacak.
Sport890'da yer alan habere göre, Uruguay'ın kalesini bu maçta Fernando Muslera koruyacak.
39 yaşındaki futbolcu, İngiltere maçında görev yapması durumunda Haziran 2022'den bu yana ilk kez milli takımın kalesini koruyacak.
Wembley'de oynanacak İngiltere - Uruguay maçı saat 22.45'te başlayacak.
