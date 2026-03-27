Özkan Yalım kimdir, kaç yaşında? Özkan Yalım evli mi?

Uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan, lojistik ve iş dünyasında yatırımları bulunan Yalım, kariyerinin en zorlu günlerini yaşıyor. Hakkında hazırlanan MASAK raporları ve ihale dosyalarındaki usulsüzlük iddialarıyla mercek altına alınan ismin özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir?

Özkan Yalım, 29 Aralık 1969 tarihinde Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu köyünde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında olan tecrübeli siyasetçi, eğitim hayatını doğduğu memlekette tamamlamıştır. 1990 yılında Belçika'ya giderek uluslararası nakliyat ve lojistik sektörüne adım atan Yalım, uzun yıllar bu alanda kendi şirketlerini yönetmiş başarılı bir iş insanıdır.

Siyasi kariyerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında hızla yükselmiş; 25., 26. ve 27. dönemlerde Uşak Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir. Bu süreçte AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunan Yalım, son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan birinci çıkarak Uşak Belediye Başkanı unvanını almıştır.

Siyasi arenadaki aktif yaşantısının aksine özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Özkan Yalım, evlidir ve üç çocuk babasıdır. Eğitimci bir aileden geldiği bilinen Yalım, çok iyi derecede Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir. Eşiyle birlikte zaman zaman Uşak'taki nikah törenleri ve resmi davetlerde görüntülenen başkanın, ailesini medyadan uzak ve sakin bir çizgide tuttuğu bilinmektedir.



