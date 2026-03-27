27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Altay'a altyapıdan iki takviye

3. Lig 4. Grup'ta pazar günü deplasmanda Eskişehir Anadoluspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Altay, altyapıdan iki genç oyuncuyu A takıma dahil etti.

27 Mart 2026 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Altay, altyapıdan iki genç oyuncusunu A takıma aldı.

Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Poyraz Kırmızıalan ve stoper Ahmet Yakup Çoban, A takım kadrosuna dahil edildi.

İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki kaleci Poyraz bu sezon U19 Gelişim Ligi'nde 14 maça çıkarken, 19 yaşındaki Ahmet Yakup ise aynı ligde 12 müsabakada görev yaptı.

Öte yandan geçen haftaki Alanya 1221 maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oktay, bu hafta takımdaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan kaleci Semih dışında eksik yok.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
