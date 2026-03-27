27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Karşıyaka'da yeni genel menajer Çağlar Karabulut oldu!

Son 7 maça düşme hattında giren Karşıyaka'da, Nihat Mala'nın istifasının ardından genel menajerlik koltuğuna Çağlar Karabulut geldi.

calendar 27 Mart 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yeni genel menajer Çağlar Karabulut oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maça düşme hattında giren Karşıyaka'da Nihat Mala'nın istifasının ardından genel menajerlik görevine Çağlar Karabulut getirildi.

Antrenör Candost Volkan'la da yolların ayrılması sonrasında Ahmet Kandemir'i 18 yıl sonra takımın dümenine geçiren Karşıyaka, basketbol kariyerine kulübün altyapısında başlayıp profesyonel olan, son olarak Bornova Belediyesi Karşıyaka'da genel menajerlik görevini üstlenerek U18, U19 ve U20 Milli Takımı'nda da genel menajerlik yapan Karabulut'la anlaştı.

Karşıyaka'da Basketbol Gençler Ligi takımının antrenörlüğünü üstlenen takımın eski kaptanları ve yardımcı hocalarından İnanç Koç'un da A takımda Ahmet Kandemir'in yardımcısı olarak teknik ekibe dahil olduğu öğrenildi.

KARŞIYAKA VE MANİSA BASKET'E AĞIR CEZALAR

Manisa Basket ve Karşıyaka'nın ligde geçen hafta oynadığı olaylı Ege derbisinin faturası iki takıma da ağır oldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ev sahibi Manisa Basket'e Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle toplam 720 bin TL ceza verdi. Kulübe verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 200 bin TL ceza kulüp görevlilerinin ihlalin önlenmesi adına çabaları nedeniyle para cezasına çevrildi.

Maçın ardından ev sahibi takımın taraftarlarıyla gerginlik yaşayan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş 93 bin 750 TL, takımın malzeme sorumlusu Fuat Uçar da 46 bin 875 TL ceza aldı. Karşıyaka ligde iç sahada son olarak oynadığı Türk Telekom maçı sonrası 330 bin TL, şubat ayındaki Galatasaray maçı sonrası da 500 bin TL ceza almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.