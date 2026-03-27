26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Uğurcan Çakır'a iş düşmedi!

A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı maçta görev alan Uğurcan Çakır'a fazla iş düşmedi.

calendar 27 Mart 2026 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 09:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır'a Romanya maçında fazla görev yapmadı.

Ay-Yıldızlılar, Romanya'yı pozisyon bile vermeden devirdi. Uğurcan maçı kurtarış yapmadan tamamladı.

Kariyerinin en formda dönemlerinden birisini yaşayan Uğurcan Çakır, Romanya maçında fazla yorulmadı. Romanya mücadeleyi 6 şutla tamamlarken bunların hiçbirisi kaleye isabet etmedi. En etkili ve tek pozisyonunu 77'de yakalayan Romanya'da Stanciu'nun vuruşu direkten döndü. Bunun dışında Türkiye rakibini adeta sahadan silerken, Uğurcan karşılaşmayı kaleye isabetli şut gelmediği için kurtarış yapmadan tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
