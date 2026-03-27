Uğurcan Çakır'a iş düşmedi!

A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır'a Romanya maçında fazla görev yapmadı.



Ay-Yıldızlılar, Romanya'yı pozisyon bile vermeden devirdi. Uğurcan maçı kurtarış yapmadan tamamladı.



Kariyerinin en formda dönemlerinden birisini yaşayan Uğurcan Çakır, Romanya maçında fazla yorulmadı. Romanya mücadeleyi 6 şutla tamamlarken bunların hiçbirisi kaleye isabet etmedi. En etkili ve tek pozisyonunu 77'de yakalayan Romanya'da Stanciu'nun vuruşu direkten döndü. Bunun dışında Türkiye rakibini adeta sahadan silerken, Uğurcan karşılaşmayı kaleye isabetli şut gelmediği için kurtarış yapmadan tamamladı.



