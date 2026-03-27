Beşiktaş'ın Ersin ve Altay planı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu merak konusu. 2018'de A Takım'a çıkan, 2020-21 şampiyonluğunda kalede bulunan oyuncu, Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesi ile 1 numarayı geri kazandı.
Taraftarların da tepkilerinin olduğu zor zamanda Ersin'e destek veren Sergen Yalçın, eldivenleri kendisine teslim etmeye devam etti.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ersin'in rotasyonda kalmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi.
İlerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncuyla bu konu özelinde görüşme yapılması ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşılması bekleniyor.
KALECİ PLANLAMASI
Beşiktaş'ın kale için önceliği yabancı olurken, istenilen bir opsiyon yakalanamazsa Altay Bayındır seçeneğinin de güçlü bir şekilde masada durduğu aktarıldı.
ERSİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
143 maçta forma giyen Ersin Destanoğlu, kalesinde 172 gol görürken 47 maçta ise kalesini gole kapattı.
