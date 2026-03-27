27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Beşiktaş'ın Ersin ve Altay planı!

Beşiktaş yönetimi yabancı kaleci peşinde, B planı Altay Bayındır. Sergen Yalçın ise Ersin Destanoğlu'nun takımda kalarak dönüşümlü oynamasını istiyor.

calendar 27 Mart 2026 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu merak konusu. 2018'de A Takım'a çıkan, 2020-21 şampiyonluğunda kalede bulunan oyuncu, Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesi ile 1 numarayı geri kazandı.

Taraftarların da tepkilerinin olduğu zor zamanda Ersin'e destek veren Sergen Yalçın, eldivenleri kendisine teslim etmeye devam etti.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ersin'in rotasyonda kalmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi.

İlerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncuyla bu konu özelinde görüşme yapılması ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşılması bekleniyor.

KALECİ PLANLAMASI

Beşiktaş'ın kale için önceliği yabancı olurken, istenilen bir opsiyon yakalanamazsa Altay Bayındır seçeneğinin de güçlü bir şekilde masada durduğu aktarıldı.

ERSİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

143 maçta forma giyen Ersin Destanoğlu, kalesinde 172 gol görürken 47 maçta ise kalesini gole kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
