'Tüm dünya, Türkiye'yi desteklemeli!'

A Milli Takımımız'ın Romanya'yı 1-0 yendiği mücadelede bulduğumuz golü, The Athletic yazarı Nick Miller destansı bir şekilde aktardı ve Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmasını tüm dünyanın istemesi gerektiğini belirtti.
İşte Nick Miller'ın "Arda Güler'in asisti, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihir gibiydi." yazısı:
"Dünya Kupası, anlardan ibarettir. Gelecek nesillerin hatırlayacağı parlak anlar...
Goller, yetenekler, paslar, her ne olursa olsun; hepimiz mümkün olduğu kadar çok maç izleyeceğiz, ancak gerçekten büyük olanlar dışında pek çoğunu hatırlamayacaksınız. Ancak 'o anları' hatırlayacaksınız ve işte bu yüzden dünyadaki tarafsız futbolseverlerin çoğu Türkiye'nin yazın düzenlenecek turnuvaya katılmasını ummalı. Özellikle de eğer katılırlarsa, ABD ile aynı grupta olacaklar ve tüm dünyanın gözü üzerlerinde olacak.
Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, Türkiye'de o anları yaratabilecek oyuncular var.
O ana kadar biraz sinir bozucu geçen maçın 53. dakikasıydı. Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve erken olgunlaşan Can Uzun (bu maç için yeterince formda değildi) ile birlikte heyecan verici bir genç Türk jenerasyonunun en yetenekli ismi olan Arda Güler, sağ kanatta derin bir pozisyonda topu aldı.
Seçenekleri sınırlı görünüyordu.
Önündeki dört rakibin oluşturduğu dengesiz dikdörtgen, pas atmak için uygun açıların çoğunu kapatıyor gibi görünüyordu. Sağ bek Mert Müldür, kısa ve biraz sıkıcı bir pas için arkasında duruyordu. İsmail Yüksek ise 10 metre yanındaydı, bu da yine biraz sıkıcı bir seçenektir.
Kenan Yıldız, uzak tarafta biraz boşluk bulmuştu, bu yüzden oyunu tamamen o tarafa kaydırmak bir seçenek olabilirdi. Sonra, gözünün ucuyla Ferdi Kadıoğlu'nun bir boşluktan hızla ilerlediğini fark etti.
Brighton'ın bek oyuncusunun peşinde çılgına dönmüş bir grup Rumen oyuncu vardı ama artık çok geçti; sanki arka kapıdan çıkarken, o geceki bifteği dişlerinin arasında tutan bir köpeği fark etmek gibiydi. Ferdi'nin koşusu muhteşemdi ama o pası atmak başka bir meseleydi.
Arda Güler'in, alçak bir pas atabileceği yaklaşık 15 metre genişliğinde bir koridor vardı ancak bu tür bir boşluk hızla kapanacaktı ve bu yüzden oradan geçmek için gerçekten çok keskin bir pas gerekiyordu. Bu yüzden açıları hesapladı ve savunmanın üzerinden geçmeye karar verdi. O durumda bile, bu mucizevi bir şeydi: Ferdi, savunmacıların sıkı takibi altında penaltı noktasına doğru koşuyordu, yani pas birazcık bile kısa olsaydı, topu hiç kontrol edemeyebilirdi ama birazcık bile fazla güçlü olsaydı, kaleci topu kolayca yakalayabilirdi.
İşte bu tür anlarda, futbolcuların beyinlerinin bizimkinden ne kadar farklı çalıştığını anlıyorsunuz.
Arda Güler, Ferdi'nin koşusunu fark edip topa vurana kadar belki yarım saniye kadar bir süresi vardı, yani göz açıp kapayıncaya kadar topu tam olarak doğru hızda, tam olarak doğru noktaya ulaştırmak için fiziksel hesaplamaları hassas bir şekilde yapması gerekiyordu.
Bunu kusursuz bir şekilde yaptı.
Ferdi'nin hala yapması gereken bir iş vardı; bunu da yarım voleyle topu kontrol edip Romanya kalecisi Andrei Radu'nun altından ağlara göndererek güzelce başardı. Ancak top başka birinde olsaydı, yaptığı koşu boşa harcanan bir çaba olacaktı.
Diğer oyuncuların çoğu muhtemelen bu koşuyu fark bile etmezdi. Daha azı ise ona bu pası atacak kadar hızlı düşünebilirdi. Bunu başarabileceklerin sayısı ise daha da az olurdu.
Bu bir şans eseri de değil. Arda Güler, sadece birkaç hafta önce Real Madrid formasıyla Elche karşısında kendi yarı sahasının derinliklerinden attığı golle yine göz kamaştırıcı bir mucize sergilemişti.
Ve bunu oynadığı son uluslararası turnuvada da yaptı; Euro 2024'te Gürcistan'a karşı 30 metreden muhteşem bir gol attı. Türkiye o turnuvada çeyrek finale kadar yükselebildi, ancak maçı izleyenlerin çoğu, onları yenen Hollanda'dan ya da Hollanda'yı yenen İngiltere'den çok, Türkiye'nin yaptıklarını hatırlayacaktır. Onlar kusurlu ama yaratıcı ve son derece yetenekli bir takım; bazen sinir bozucu olsalar da, nadiren sıkıcıdırlar.
Dünya Kupası, anlardan ibarettir. Türkiye'nin genel olarak, Arda Güler'in ise özel olarak, hepimizin hatırlayacağı anları yaşatma ihtimali diğerlerinden daha yüksek!"
