27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Kosova'dan tarihi prim kararı!

Kosova Başbakanı Albin Kurti, milli takımlarının Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon € prim vereceğini açıkladı.

calendar 27 Mart 2026 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 12:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takımımız ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı için tarihi bir prim açıkladı.

Slovakya galibiyetine 500 bin Euro prim ödeyeceğini açıklayan Kurti, Türkiye maçının da geçilmesi durumunda 1 milyon Euro daha prim vereceğini duyurdu.

Kurti'nin açıkladığı primin, ülke futbol tarihinin en yüksek primi olduğu ve rekor anlamına geldiği belirtildi.

31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45'te Kosova'da oynanacak mücadeleyi kazanan taraf 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.