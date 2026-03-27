27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Kadın Basket Süper Ligi finali: Derbi heyecanı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı play-off final maçlarının programı belli oldu.

27 Mart 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği serinin ilk maçı 29 Mart Pazar günü sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Metro Enerji'de oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin programı şöyle:

29 Mart Pazar:

16.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

1 Nisan Çarşamba:

19.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

4 Nisan Cumartesi:

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

Not: Serinin uzaması durumunda oynanacak 4 veya 5. maçın tarihi daha sonra duyurulacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
