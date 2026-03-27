Yaptırdığı 55 metrekarelik bayrakla tüm deplasmanlara gitti!

Samsunspor taraftarı Olgun Aydoğan, Samsun'un plaka kodunu planlayarak 55 metrekarelik yaptırdığı bayrak ile takımın Avrupa deplasmanlarında oynadığı tüm maçlara katılarak 31 bin kilometre yol yaptı.



Zorluklar yaşamasına rağmen bu bayrakla tüm deplasmanlara giderek gurur duyduğunu söyleyen Aydoğan, "Samsunspor'un bu başarılarını bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu yüzden bir fikir edindim ve bir bayrak yaptıralım dedim. Bu bayrak tam 55 metrekare, yani Samsun'un plaka kodu büyüklüğünde oldu. Şu ana kadar Samsunspor'un Avrupa deplasmanları için bu bayrakla birlikte toplam 31 bin kilometre yol yaptım. Zorluk yaşamama rağmen götürdüm ve bununla gurur duyuyorum" dedi.



Samsunspor taraftarı Olgun Aydoğan, kırmızı-beyazlı takımı maçlarda desteklemek için Samsun'un plaka kodu olan 55'e uygun olarak 55 metrekarelik bir Samsunspor bayrağı yaptırdı.



Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarına giden Olgun Aydoğan, bu bayrakla birlikte gittiği tüm deplasman maçlarında toplamda 31 bin kilometre yol yaptı.



Tüm Avrupa maçlarına kendisiyle birlikte götürdüğü bayrağı Samsunspor'a hediye etmek istediğini söyleyen Aydoğan, "Şu an bayrağın üzerinde o ülkelerin tozu, kiri, toprağı var. Onu da inşallah kulübe hediye etmek istiyorum. Yani bu tarih belki 20 sene sonra tekrar yaşanacak, bu bayrak da o günlerden bir iz olarak kalsın istiyorum. Bayrak, tribündeki boşlukları da doldurdu ve 55 metrekare olduğu için güzel bir görüntü oluşturdu. Gittiğimiz ülkelerin meydanlarında taraftarlarımızla birlikte etrafında toplandık, sloganlar attık. Bu bayrağın deplasmanlarda ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



'YAPTIRDIĞIM BAYRAĞI SIRTIMDA TAŞIYARAK TÜM AVRUPA MAÇLARINA GİTTİM'



Samsunspor'un devam eden başarıları ile daha fazla çalışmalar yapacağını söyleyen Aydoğan, "Samsunspor'un bu başarılarını bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu yüzden bir fikir edindim ve bir bayrak yaptıralım dedim. Bu bayrak tam 55 metrekare, yani Samsun'un plaka kodu büyüklüğünde oldu. Aşağı yukarı 7,5 kilo ağırlığında. Bu bayrağı sırtımda taşıyarak Samsun'dan İzlanda'ya 11 bin kilometre, Almanya'ya 5 bin kilometre, Üsküp'e, İspanya'ya ve diğer tüm Avrupa deplasmanlarına gittim. Zorluk yaşamama rağmen götürdüm ve bununla gurur duyuyorum. Şu ana kadar Samsunspor'un Avrupa deplasmanları için bu bayrakla birlikte toplam 31 bin kilometre yol yaptım" ifadelerini kullandı.



'MAALESEF SAMSUN'DA HENÜZ TRİBÜN KÜLTÜRÜNÜ TAM ANLAMIYLA OLUŞTURAMADIK'



Samsunspor'un güzel giden başarılarına rağmen vatandaşların şehirlerini tam anlamıyla en iyi şekilde desteklemediklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:



"Tabii yıllar sonra Avrupa kupalarına gitmek nasip oldu. Samsunspor bize bu duyguyu yaşattı. Bu sezon Avrupa'da şu ana kadar 12 maç yaptık. Atina'dan başladık, sonrasında Varşova, İzlanda, Mainz, Üsküp ve Madrid deplasmanlarına gittik. İç sahadaki Avrupa maçlarına da Samsun'da katıldık. Hatıralarımız, anılarımız, paylaşımlarımız oldu. Dostluklar kazandık. Avrupa'da birçok taraftarla kaynaştık, dostluk kurduk ve bu bağlar hala devam ediyor. Samsun'dan Avrupa deplasmanına giden arkadaşlarla bir grup olduk, şu an çok samimi bir dostluğumuz var. Bunların hepsi Samsunspor sayesinde oldu. Daha ilginç şeyler de yaşadık. Mesela Madrid'den Samsun'a gelen Rayo Vallecano taraftarları oldu. Ancak iç sahadaki maçta taraftar ve seyirci sayımız biraz azdı. Maçı stadyumda izlerken yanımdaki bir grup bana gelip, 'Buraya İspanya'nın köklü takımlarından biri gelmiş ama tribünlerde yeterli seyirci yok. Biz Atatürkçü Derneği üyeleriyiz, Samsunspor'daki arma için bu maça geldik. Samsunlu da değiliz, Fenerbahçeliyiz ama Samsunspor'un Atatürk'lü arması için desteklemeye geldik. Ama görüyoruz ki tribünler boş' dediler. Yani birçok kişiden şunu duyduk: 'Biz arma için geldik, armayı destekliyoruz.' Ama maalesef Samsun'da henüz bu tribün kültürünü tam anlamıyla oluşturamadık. Samsunspor'un Avrupa'daki deplasman maçlarında, Samsunspor taraftarının yanında Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Göztepelisi, Altaylısı ile birlikte maçlar izledik. Onlar da kendi formalarını giymişti. Aslında burada Samsunspor renkleri insanları birleştirdi."



