Fenerbahçe'den ayrılıp eski takımına dönüyor!

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Devon Hall ile ilgili gelişme yaşandı.



Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre; Devn Hall, Olimpia Milano ile el sıkıştı. Yıldız basketbolcunun Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.



Devon Hall'un eski takımı Milano'dan kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun, 3 yıl için toplam 6 milyon Euro'luk (Yıllık 2 milyon Euro) bir kontrata imza atacağı ifade edildi.



DUBAİ'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ



EuroLeague'in yeni ekiplerinden Dubai'nin, Devon Hall'a yıllık 2.7 milyon Euro gibi astronomik bir teklif yaptığı ancak ABD'li oyuncunun kariyerine Milano'da devam etmek için bu teklifi reddettiği vurgulandı.



FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI 825 BİN EURO'YDU



Fenerbahçe'de yıllık 825 bin Euro maaş kazanan Devon Hall, iki sezonda toplam 113 maça çıktı ve 9 sayı ortalaması yakaladı.



