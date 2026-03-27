27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Fenerbahçe'den ayrılıp eski takımına dönüyor!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Devon Hall, Milano ile 3 yıl - 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı

calendar 27 Mart 2026 14:11 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrılıp eski takımına dönüyor!
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Devon Hall ile ilgili gelişme yaşandı.

Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre; Devn Hall, Olimpia Milano ile el sıkıştı. Yıldız basketbolcunun Çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Devon Hall'un eski takımı Milano'dan kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun, 3 yıl için toplam 6 milyon Euro'luk (Yıllık 2 milyon Euro) bir kontrata imza atacağı ifade edildi.

DUBAİ'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

EuroLeague'in yeni ekiplerinden Dubai'nin, Devon Hall'a yıllık 2.7 milyon Euro gibi astronomik bir teklif yaptığı ancak ABD'li oyuncunun kariyerine Milano'da devam etmek için bu teklifi reddettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI 825 BİN EURO'YDU

Fenerbahçe'de yıllık 825 bin Euro maaş kazanan Devon Hall, iki sezonda toplam 113 maça çıktı ve 9 sayı ortalaması yakaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
