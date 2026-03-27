Haber Tarihi: 27 Mart 2026 15:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 15:39

Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında?

İslam dünyası için rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı Üç Aylar'ın manevi iklimi tüm hızıyla devam ediyor. Regaip Kandili ile başlayan bu mübarek yolculuğun ikinci durağı olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği bu mucizevi gecenin huzuruna ermek isteyen milyonlarca mümin, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, 2026 Miraç Kandili ne zaman? 2026 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet takvimine göre o tarih…

Abone Ol
Hicri takvimde Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, namazın müminlere miraç olarak hediye edildiği, şirk koşmayanların affedileceği müjdesinin verildiği müstesna bir zaman dilimidir. 2026 yılı dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte, ibadetlerini planlamak ve sevdikleriyle bu geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, Miraç Kandili ne zaman?
2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre; Miraç Kandili Şubat ayı içerisinde idrak edilecektir. 2026 yılının manevi takvimi şu şekildedir:

2026 Miraç Kandili Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu gece, 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece dualarla, namazlarla ve zikirlerle ihya edilecektir. Peki, Miraç gecesinin önemi nedir ve bu gece neler yaşanmıştır?

MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Miraç, kelime anlamı olarak "göğe yükselme" ve "merdiven" demektir. İslam inancına göre bu gecede iki aşamalı bir mucize gerçekleşmiştir:

İsra: Peygamber Efendimiz'in bir gece vakti Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürütülmesidir.

Miraç: Kudüs'ten yedi kat semaya yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesidir.

Bu gece Müslümanlara üç büyük hediye verilmiştir: Beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Amenerrasulü) indirilmiş ve Allah'a ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?


MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?
Miraç Kandili'ni dolu dolu geçirmek isteyenler için tavsiye edilen bazı ibadetler şunlardır:

Kaza ve Nafile Namazları: Gündüzü veya gecesinde kaza namazları kılınabilir, teheccüd ve şükür namazı eda edilebilir.

Kur'an-ı Kerim Okumak: Gecenin nurundan istifade etmek için Kur'an tilaveti yapılmalı ve meali tefekkür edilmelidir.

Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlar için içtenlikle tövbe edilmeli, Allah'tan af dilenmelidir.

Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz'e bol bol salat ve selam getirilmelidir.

Dua Etmek: Hem kendimiz, hem ailemiz hem de tüm İslam alemi için hayır dualarında bulunulmalıdır.

Diğer Haberler

Daha fazla göster
 Reklam 
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.