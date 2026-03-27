Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 vizyon tarihi

Biyografik aksiyon türündeki yapımın, ilk halkasında ele alınan dönemden sonrasına, yani Susurluk kazasına giden sürece odaklanması bekleniyor. Yapım şirketinin ve oyuncu kadrosunun sessizliğini koruduğu bu dönemde, çekim takvimine dair sızan bilgiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Çatlı 2 ne zaman çıkacak?

Kısa ve net cevap: Çatlı 2 filminin vizyon tarihi hakkında yapımcı şirket tarafından henüz resmi ve kesin bir gün açıklanmamıştır. Ancak sektör içinden sızan bilgilere ve dağıtımcı firmanın 2026 yılı ön izleme takvimine göre; filmin çekimlerinin 2026 yılının yaz aylarında tamamlanması ve 2026 yılının Kasım veya Aralık aylarında vizyona girmesi planlanmaktadır.

Filmin senaryo aşamasının uzaması ve prodüksiyon sürecindeki teknik detaylar nedeniyle vizyon tarihinin 2027 yılının ilk çeyreğine sarkabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor. Peki, Çatlı 2 filminin konusu ne olacak?

Serinin ikinci filminde, Abdullah Çatlı'nın 1990'lı yıllardaki faaliyetleri, devlet-siyaset-mafya üçgenindeki konumu ve 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazasına kadar geçen süreç işlenecek. Belgesel tadında bir anlatı yerine sinematografik bir kurgu tercih eden yapımda;

Oyuncu Kadrosu: İlk filmde başrolü üstlenen kadronun büyük oranda korunması beklenirken, o dönemin siyasi figürlerini canlandıracak yeni isimlerin kadroya dahil edileceği bildirildi.

Mekanlar: Çekimlerin büyük bir kısmının İstanbul, Ankara ve Balıkesir (Susurluk hattı) ekseninde gerçekleştirileceği öğrenildi.



