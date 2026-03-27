Haber Tarihi: 27 Mart 2026 16:13 -
Güncelleme Tarihi:
27 Mart 2026 16:13
The Traitors Türkiye 4. bölüm ne zaman?
Dünya genelinde izlenme rekorları kıran ve Türkiye formatıyla ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan "The Traitors Türkiye", izleyicileri gizemli atmosferi ve akıl oyunlarıyla büyülemeye devam ediyor. Giray Altınok'un usta sunumuyla Kanal D ekranlarında hayat bulan yarışmada, "Hainler" ve "Masumlar" arasındaki amansız mücadele kızışırken, sadık izleyici kitlesi arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, The Traitors Türkiye 4. bölüm ne zaman? The Traitors Türkiye yeni bölüm hangi gün yayınlanıyor? İşte yarışmanın güncel yayın takvimi ve tüm detaylar…
Kaledeki stratejik savaşlar, beklenmedik ihanetler ve her hafta bir ismin elenmesiyle artan gerilim, sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Pascal Nouma'dan Yusuf Güney'e, Yiğit Poyraz'dan Saadet Özsırkıntı'ya kadar uzanan güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımda, 4. bölümün heyecanı şimdiden zirveye ulaştı. Peki, The Traitors Türkiye 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?
THE TRAITORS TÜRKİYE 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?Kanal D'nin 2026 yayın takvimine göre; The Traitors Türkiye her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaktadır. Yarışmanın 26 Mart 2026 tarihinde yayınlanan görkemli ilk bölümünün ardından, yayın periyoduna göre 4. bölümün tarihi netleşti.The Traitors Türkiye 4. Bölüm Tarihi: 16 Nisan 2026 PerşembeStrateji tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan 4. bölüm, 16 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Yarışmanın hemen ardından bölümlerin reklamsız ve kesintisiz hali dijital platformda da yerini alacak. Peki, The Traitors hangi platformda yayınlanıyor?THE TRAITORS TÜRKİYE HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?The Traitors Türkiye, "hibrit" bir yayın stratejisi izleyerek hem televizyon hem de dijital dünyada izleyiciyle buluşuyor:Televizyon: Yarışmanın yeni bölümleri her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında şifresiz olarak yayınlanmaktadır.Dijital Platform: Yarışmanın dijital yayın hakları Prime Video platformuna aittir. Bölümler yayınlandıktan kısa bir süre sonra veya özel kurgularla Prime Video üzerinden de takip edilebilmektedir.THE TRAITORS TÜRKİYE FORMATI VE ÖDÜL NEDİR?Yarışmacılar, "Hainler" ve "Masumlar" olarak iki gizli gruba ayrılır. Hainler, her gece bir masumu "öldürerek" (eleyerek) oyun dışı bırakmaya çalışırken; masumlar ise gün içindeki tartışmalarda hainlerin kim olduğunu bulup onları oylamayla kaleden göndermeye çalışır. Yarışmanın sonunda büyük ödül havuzunda toplanan parayı, eğer kalede hala bir hain varsa "Hain", tüm hainler elendiyse geriye kalan "Masumlar" kazanır.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.