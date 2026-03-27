Kaledeki stratejik savaşlar, beklenmedik ihanetler ve her hafta bir ismin elenmesiyle artan gerilim, sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Pascal Nouma'dan Yusuf Güney'e, Yiğit Poyraz'dan Saadet Özsırkıntı'ya kadar uzanan güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımda, 4. bölümün heyecanı şimdiden zirveye ulaştı. Peki, The Traitors Türkiye 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin 2026 yayın takvimine göre; The Traitors Türkiye her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaktadır. Yarışmanın 26 Mart 2026 tarihinde yayınlanan görkemli ilk bölümünün ardından, yayın periyoduna göre 4. bölümün tarihi netleşti.

The Traitors Türkiye 4. Bölüm Tarihi: 16 Nisan 2026 Perşembe

Strateji tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan 4. bölüm, 16 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Yarışmanın hemen ardından bölümlerin reklamsız ve kesintisiz hali dijital platformda da yerini alacak. Peki, The Traitors hangi platformda yayınlanıyor?

The Traitors Türkiye, "hibrit" bir yayın stratejisi izleyerek hem televizyon hem de dijital dünyada izleyiciyle buluşuyor:

Televizyon: Yarışmanın yeni bölümleri her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Dijital Platform: Yarışmanın dijital yayın hakları Prime Video platformuna aittir. Bölümler yayınlandıktan kısa bir süre sonra veya özel kurgularla Prime Video üzerinden de takip edilebilmektedir.

Yarışmacılar, "Hainler" ve "Masumlar" olarak iki gizli gruba ayrılır. Hainler, her gece bir masumu "öldürerek" (eleyerek) oyun dışı bırakmaya çalışırken; masumlar ise gün içindeki tartışmalarda hainlerin kim olduğunu bulup onları oylamayla kaleden göndermeye çalışır. Yarışmanın sonunda büyük ödül havuzunda toplanan parayı, eğer kalede hala bir hain varsa "Hain", tüm hainler elendiyse geriye kalan "Masumlar" kazanır.