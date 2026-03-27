27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
1-132'
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

calendar 27 Mart 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
