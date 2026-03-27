27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Genç Kızlar A-B Halter Türkiye 1.'liği müsabakaları başladı

Ordu'da düzenlenen Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları start aldı.

calendar 27 Mart 2026 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A-B Halter Türkiye Birinciliği müsabakaları, Ordu'nun Ünye ilçesinde başladı.
Ünye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek organizasyona, 34 ilden 335 sporcu katılıyor.

Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mertcan Albunar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, organizasyonda mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Emeği geçen antrenörler ile sporcuların ailelerine teşekkür eden Albunar, "Tüm katılımcılara sağlıklı, sakatlıksız ve başarılı bir spor hayatı temenni ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise sporcuların aylardır büyük bir emek ve gayretle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada da performansınızın en iyisini gösterip Türkiye'nin en iyisi olmak için çalışacaksınız. İnanıyorum ki kendi adınıza yazmaya başlamış olduğunuz hikayenin devamını burada getireceksiniz. Ülkemiz adına gelecekte bu şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, milli marşımızı okutmak için hepiniz çaba göstererek bu zafere ulaşacaksınız. Sizlerin arasından çıkacak bunlar. Bu yolda hepinize başarılar diliyoruz."

Konuşmaların ardından Mertcan Albunar ve Hakan Yüksel'in yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ile Ordu Spor Hizmetleri Müdürü Ömür Çağlayan, A ve B kategorilerinde 48 ve 53 kilolarda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini verdi.

Protokol üyelerine teşekkür plaketi verildiği organizasyon, 29 Mart Pazar günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
