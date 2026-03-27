Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayağı başladı

27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
1-035'
27 Mart
Karadağ-Andora
0-038'
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
0-06'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-16'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı

calendar 27 Mart 2026 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'nda başlayan organizasyona 18 ilden 700 sporcu katılıyor. Sporcular; yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, şampiyonanın isminin Şehit Eren Bülbül olmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Bu coğrafyada gazisine ve şehidine sahip çıkan başka bir milletin olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz geçmişi unutmadan geleceğe yön veren bir millet olmalıyız. Yani 'Kökü mazide olan bir atiyim' diyor şair. İnşallah sizler bir ayağınız kendi topraklarınızda, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençler olacaksınız, diğer taraftan da dünyanın bütün gelişimine, değişimine ayak uyduracaksınız. Ben federasyon başkanımızla da konuştum, inşallah daha büyük organizasyonları Erzincan'da yapacağız. Bu bereketli topraklardan inşallah sizlerin yanınızda yürümek üzere nice milli sporcular yetiştireceğiz."

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyerek, "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular, hem centilmence yarışacak hem de dostluklarını geliştireceklerdir. İnanıyorum ki bu önemli organizasyon, rekabetin yanında dostluğun geliştiği, kalıcı izler bıraktığı ve centilmence yarışların sergilendiği bir müsabaka olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, TBBDF Başkanı Bayazıtlı, TBBDF Onursal Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyon, 29 Mart'ta sona erecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
