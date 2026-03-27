27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
1-035'
27 Mart
Karadağ-Andora
0-038'
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
0-06'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-16'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Nijerya, hazırlık maçında İran'ı devirdi

Nijerya, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İran karşısınd 2-1'lik skorla galip geldi.

27 Mart 2026 20:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nijerya A Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İran'ı 2-1 yendi.
Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi sahasındaki müsabaka öncesi düzenlenen seremoniye siyah kol bandı ve kız çocuğu okul sırt çantasıyla çıkan İran Milli Takımı oyuncuları, ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Futbolcular, İran milli marşı okurken çantaları önlerine bıraktı.

Seremoninin ardından oynanan karşılaşmada Nijerya'nın gollerini 6. dakikada Moses Simon ile 52. dakikada Akor Adams kaydetti.

İran'ın mücadeledeki tek golünü 68. dakikada Mehdi Taremi attı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bulunmadığı Nijerya'nın Antalya kamp kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, maçta 90 dakika süre aldı. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 69. dakikada Samuel Chukwueze'nin yerine oyuna girerek 21 dakika süre aldı.

Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü Kosta Rika, Nijerya ise aynı gün Ürdün'le karşı karşıya gelecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
