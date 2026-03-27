27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
1-035'
27 Mart
Karadağ-Andora
0-037'
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
0-05'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-15'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

U18 Milli Takımı, Ermenistan ile yenişemedi

Gruptaki 2. maçında U18 Türkiye Milli Takımı, Ermenistan karşısında 1 puana razı oldu.

27 Mart 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
UEFA U18 Şampiyonası 1. Tur Eleme Maçı B Grubu'nda U18 Türkiye Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

17. dakikada M. Asiryan'ın kaydettiği golle Ermenistan, 1-0'lık üstünlüğü. Millilerimiz ise cevabı 34. dakikada Dağhan Kahraman'ın attığı golle verdi. 

Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmazken Türkiye ve Ermenistan, karşılıklı gollerle sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Bu skorla U18 Milli Takımımız, grupta 4 puanla 2. sıraya yükselirken, Ermenistan ise oynadığı 2 maçta da berabere kalarak 2 puanla 3. sırada kalmış oldu.

Millilerimiz, gruptaki bir sonraki maçta 30 Mart Pazartesi günü Kosova ile liderlik için karşı karşıya gelecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
