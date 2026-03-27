U18 Milli Takımı, Ermenistan ile yenişemedi

UEFA U18 Şampiyonası 1. Tur Eleme Maçı B Grubu'nda U18 Türkiye Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.



Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



17. dakikada M. Asiryan'ın kaydettiği golle Ermenistan, 1-0'lık üstünlüğü. Millilerimiz ise cevabı 34. dakikada Dağhan Kahraman'ın attığı golle verdi.



Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmazken Türkiye ve Ermenistan, karşılıklı gollerle sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.



Bu skorla U18 Milli Takımımız, grupta 4 puanla 2. sıraya yükselirken, Ermenistan ise oynadığı 2 maçta da berabere kalarak 2 puanla 3. sırada kalmış oldu.



Millilerimiz, gruptaki bir sonraki maçta 30 Mart Pazartesi günü Kosova ile liderlik için karşı karşıya gelecek.





