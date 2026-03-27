Eski şutörden şok iddia: 'G-League daha üstün!'

Eski Panathinaikos oyuncusu Kyle Guy, yetenek seviyesi açısından G-League'in NBA'in ardından dünyanın en iyi ikinci ligi olduğunu belirterek çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.





28 yaşındaki ABD'li oyuncunun 2023-24 sezonunun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maça çıkmış olması, bu iddiayı çok daha ilginç bir hale getiriyor.



"G-LEAGUE EN İYİ 2.'Sİ"





Yeni yayınlanan "NBA G League Chronicles" belgeselinde konuşan Guy, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:





"Yetenek anlamında G-League'in dünyadaki en iyi ikinci lig olduğunu düşünüyorum ki ben EuroLeague'de de oynadım… ve EuroLeague gerçekten inanılmaz bir lig."





Geçtiğimiz sezon basketbola bir yıl ara veren Guy, bu yıl Noblesville Boom formasıyla G-League'e geri döndü.



Şu ana kadar çıktığı 20 maçta ortalama 21.1 sayı (%71.4 serbest atış, %56.1 saha içi, %37.2 üç sayı isabeti), 4.7 ribaund, 7.5 asist ve 1.7 top çalma istatistikleri üretti.



Bu açıklamaya birçok EuroLeague oyuncusundan tepki geldi. EuroLeague'de Monaco forması terleten Jarome Blossomegame, X hesabından Kyle Guy'ın açıklamalarını alıntılayarak "HAHAHAHAHA" yazdı.













