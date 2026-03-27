27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Eski şutörden şok iddia: "G-League daha üstün!"

Eski Panathinaikos oyuncusu Kyle Guy, NBA G-League'in dünyanın en iyi 2. ligi olduğunu belirterek eleştirilerin odak noktası oldu.

calendar 27 Mart 2026 17:51
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eski Panathinaikos oyuncusu Kyle Guy, yetenek seviyesi açısından G-League'in NBA'in ardından dünyanın en iyi ikinci ligi olduğunu belirterek çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

28 yaşındaki ABD'li oyuncunun 2023-24 sezonunun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maça çıkmış olması, bu iddiayı  çok daha ilginç bir hale getiriyor.

"G-LEAGUE EN İYİ 2.'Sİ"

Yeni yayınlanan "NBA G League Chronicles" belgeselinde konuşan Guy, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Yetenek anlamında G-League'in dünyadaki en iyi ikinci lig olduğunu düşünüyorum ki ben EuroLeague'de de oynadım… ve EuroLeague gerçekten inanılmaz bir lig."

Geçtiğimiz sezon basketbola bir yıl ara veren Guy, bu yıl Noblesville Boom formasıyla G-League'e geri döndü.

Şu ana kadar çıktığı 20 maçta ortalama 21.1 sayı (%71.4 serbest atış, %56.1 saha içi, %37.2 üç sayı isabeti), 4.7 ribaund, 7.5 asist ve 1.7 top çalma istatistikleri üretti.

Bu açıklamaya birçok EuroLeague oyuncusundan tepki geldi. EuroLeague'de Monaco forması terleten Jarome Blossomegame, X hesabından Kyle Guy'ın açıklamalarını alıntılayarak "HAHAHAHAHA" yazdı.






SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.