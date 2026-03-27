27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

27 Mart 2026 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası devam ediyor
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası'nın Sinop etabında (Beyaz Grup) müsabakalara devam ediliyor.

Gazi Çelebi ve 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyona 12 ilden 16 kulüp katılıyor.

Grupta Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak kulüpler, yarın oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak. 

 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
