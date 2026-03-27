Alanya Ultra Trail yarışı hazırlıkları

"Tradition to Trai"' mottosuyla bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Alanya Ultra Trail, 27 Mart Cuma günü saat 11.00'de Alanya Kızılkule Teras'ta düzenlenen basın toplantısıyla organizasyonunun vizyonunu, parkur yapısını ve uluslararası hedeflerini paylaştı.



Doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında konumlanan Alanya Ultra Trail; Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın zirvelerine uzanan eşsiz parkurlarıyla yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu 28 Mart Cumartesi günü Alanya'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Uluslararası ultra trail takviminde yer alan, UTMB Index kapsamında değerlendirilen ve ITRA puanı veren organizasyon, bu yıl 23 farklı ülkeden 840 sporcunun katılımıyla dikkat çekiyor. Kleopatra Plajı'ndan deniz seviyesinde başlayan ve Toros Dağları'nın zorlu etaplarına uzanan parkurlar, 3.905 metreye ulaşan irtifa kazanımı, değişken doğa koşulları ve tarihi rotalarıyla ultra trail disiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.



GÜÇLÜ DESTEKLER ALANYA ULTRA TRAIL İÇİN BİR ARAYA GELİYOR



Alanya Ultra Trail; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destekleriyle hayata geçiriliyor.



BASIN LANSMANINDA ALANYA ULTRA TRAIL VİZYONU VE HEDEFLERİ PAYLAŞILDI



Doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı rotada buluşturan Alanya Ultra Trail'in 2026 yılı organizasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Alanya'da gerçekleştirilen basın toplantısında, organizasyonun vizyonu, parkur yapısı ve bölgenin spor turizmi hedeflerine sağlayacağı katkılar kamuoyuyla paylaşıldı.



Alanya Ultra Trail Basın Toplantısı; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Haydar Uyar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırkıcı, Parkurlar Sorumlusu Milli Atlet Ahmet Arslan, Yarış Direktörü Hüseyin Koçak, ana sponsor 23 Projects adına Murat Bozkurt, Corendon Airlines adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan ile elit atletler Beyza Güzel ve Dominika Stelmach'ın katılımları ile gerçekleştirildi.



Yoğun medya ve davetli katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapılan konuşmalarda, Alanya Ultra Trail'in uluslararası konumu, teknik parkur yapısı, artan global ilgisi ve Alanya'nın spor turizmi potansiyeline sağlayacağı katkılar öne çıktı.



Toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Alanya, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve güçlü turizm altyapısıyla ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri. Alanya Ultra Trail ise bu potansiyeli doğa ve sporla buluşturan, şehrimizi uluslararası alanda farklı bir noktaya taşıyan prestijli bir organizasyon niteliği taşıyor. Bu tür organizasyonlarla Alanya'yı yalnızca deniz turizmiyle değil; doğa sporları, macera ve ekstrem sporlarla da öne çıkan bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonun daha da güçlenerek, daha fazla uluslararası katılımla yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Alanya Ultra Trail'in, sporcular için unutulmaz bir deneyim sunarken aynı zamanda farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında güçlü bir iletişim ve etkileşim zemini oluşturacağına inanıyoruz" dedi.



Alanya Belediyesi Başkan Vekili Haydar Uyar ise, "Alanya, uzun yıllar deniz, güneş ve kum turizmiyle öne çıkan bir destinasyonken, bugün vizyoner adımlarla spor turizmi alanında da güçlü bir konum elde etme yolunda ilerliyor. Spor organizasyonlarının şehrimize sağladığı katkının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyokültürel açıdan da büyük bir değer taşıdığının farkındayız. Alanya Belediyesi olarak plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu gibi uluslararası organizasyonlarla bu vizyonu destekliyor, sporun her branşının şehrimizde temsil edilmesini önemsiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda Alanya'nın uluslararası spor turizmi destinasyonu olma yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu tür organizasyonları, 800 yıllık tarihi mirasımız Kızıl Kule gibi simgesel değerlerimizle buluşturarak şehrimizin kültürel zenginliğini de ön plana çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.



Yarış Direktörü Hüseyin Koçak da organizasyonla ilgili olarak, "Üç yıllık aranın ardından Alanya Ultra Trail'i yeniden hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz. 'Tradition to Trail' yaklaşımıyla, Alanya'yı yalnızca bir deniz turizmi destinasyonu olmanın ötesine taşıyarak tarih, doğa ve sporu bir araya getiren güçlü bir organizasyon ortaya koyuyoruz. Bu yıl 23 ülkeden 800'ün üzerinde sporcuyu, 5 kilometreden 68 kilometreye uzanan beş farklı parkurda ağırlıyoruz. Amacımız, Alanya'nın spor turizmi vizyonuna katkı sağlamak ve dünyanın dört bir yanından gelen sporculara bu eşsiz coğrafyada unutulmaz bir deneyim sunmak" ifadelerini kullandı.



TOROSLAR'IN RİTMİNDE BİR YARIŞ: ALANYA PARKURLARI



Alanya Ultra Trail parkurları, ultra trail disiplininin doğasına uygun şekilde teknik, çok katmanlı ve yüksek irtifa kazanımı odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Akdeniz kıyılarından başlayarak çam ormanlarına, tarihi patikalardan dağ zirvelerine uzanan rotalar, sporculara doğayla iç içe, gerçek bir ultra trail deneyimi sunuyor.



• 68K Alanya Ultra Trail: 3905 metre irtifa kazanımıyla dayanıklılığın, stratejinin ve mental gücün ön planda olduğu zorlu bir mücadele



• 42K Taurus Mountain Trail: Teknik etaplar ve yüksek tempo ile orta-uzun mesafe koşucular için güçlü bir parkur



• 27K Keykubat Mountain Run: Değişken zemin yapısı ve dengeli zorluk seviyesiyle dinamik bir yarış deneyimi



• 18K Cleopatra Short Trail: Kısa mesafede yüksek tempo ve teknik geçişler



• 5K Alanya Castle Run: 2026 yılında ilk kez düzenlenen, tarihi dokunun içinde kısa ve etkileyici bir parkur



