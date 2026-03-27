DUBAI WORLD CUP 2026; Çölün en büyük gecesi

GENEL BİLGİLER

Toplam Ödül: 30,5 milyon $

Ana Yarış Ödülü: 12 milyon $

Mesafe: 2.000 m (kum)

Kayıt: 9 at

Seyirci Kapasitesi: 65.000+

Koşu Saati (Türkiye): 19:35

Meydan Pisti Zemini: Kum (dirt)

Program: 9 yarış, tek gece

TARİH Mİ YAZILACAK, MUCİZE Mİ TEKRARLANACAK?

Otuz yıl önce efsanevi Amerikalı at Cigar'ın Dubai çölünde toz kaldırdığı o ilk geceden bu yana at yarışının dünya haritası bir daha değişti. Bu Cumartesi gece Meydan Pisti'nde 30. kez perdeler açılıyor ve soru her zamankinden daha net: Forever Young tarihin seyrini değiştirecek mi, yoksa Hit Show bir kez daha dünyayı hayrete düşürecek mi?

Dubai World Cup, dünyanın en prestijli kum pisti düz yarışı olma vasfını bu yıl 30. edisyonunda daha da pekiştiriyor. Toplam 30,5 milyon dolarlık (yaklaşık 112 milyon dirhem) ödül havuzuyla gerçekleşecek olan etkinlikte ana yarışın birincisine 12 milyon dolar ödül verilecek. Yarış artık 170'i aşkın ülkede yayınlanıyor; bu rakam Dubai'nin küresel bir spor merkezi olarak yükselişinin somut göstergesi.

BÜYÜK ADAYLAR

Son dönemin en istikrarlı safkanlarından biri olan Forever Young, Saudi Cup zaferleriyle kariyerini zirveye taşıdı. Cumartesi günü galip gelmesi halinde Suudi–Dubai çiftesini tamamlayan nadir safkanlardan biri olma şansına sahip.

Antrenör: Yoshito Yahagi

Jokey: Ryusei Sakai

Kulvar: 6

Geçen yıl 66-1 oranıyla şaşırtan ve 2025'te kazanan Hit Show, bu yıl unvanını korumaya çalışıyor. Kazanması halinde Thunder Snow'dan bu yana aynı yarışı iki kez kazanan nadir atlar arasına girecek. Antrenör Brad Cox, 6 yaşındaki grisinin Meydan'a yolculuğu iyi atlattığını ve önceki şampiyonluk dönemindekiyle aynı zirvede göründüğünü belirtti.

Antrenör: Brad Cox

Jokey: Florent Geroux

Kulvar: 5

Geçen ay Al Maktoum Classic'te (G2) World Cup pistini ve mesafesini kullanarak galip olan 5 yaşındaki iğdiş, Simon ve Ed Crisford ikilisi tarafından hazırlanıyor. Sürekli gelişen formuyla ikinci favori konumunda; kombine bahislerde öne çıkıyor.

Antrenör: Simon & Ed Crisford

Jokey: James Doyle

Clark Stakes'te Hit Show'u geride bırakan Magnitude, güçlü Amerikan iddiasını temsil ediyor. Kura çekiminde 1 numaralı kulvarı alan safkan erken favoriler arasında gösteriliyor.

Antrenör: Steve Asmussen

Jokey: Tyler Gaffalione

Kulvar: 1 (iç)

"Sporu, dünyanın dört bir yanından insanları burada bir araya getirme gücü, şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi gözler önüne seriyor."

— Ali Al Ali, Dubai Racing Club CEO'su

KISA ANALİZ;

Forever Young'ın bu koşudaki en büyük silahı tartışmasız hızı ve sınıf üstünlüğü. Favori gösterilme durumu son yıllardaki Dubai World Cup tarihinde görülmüş en yüksek seviyelerden biri.

Ama geçen yıl da tablo benzerdi. Forever Young'ın son yenilgisi tam olarak bu yarışta ve Saudi Cup'tan yalnızca altı hafta sonrasına denk geliyordu; bu yıl da benzer bir takvim izledi. Jokey Ryusei Sakai geçen yıl son viraja girerken liderlerden geri kaldığında toparlanmakta güçlük çekti. 6 numaralı dış kulvardan başlamak, Sakai'nin sevdiği erken konumu bulmasını zorlaştırabilir.

Magnitude'un 1 numaralı iç kulvardan liderliği ele geçirmesi bekleniyor; Meydaan ise muhtemelen hemen arkasında takip edecek. Walk of Stars da erkenden pozisyon arayacak, bu durum favori Forever Young için uygun bir yarış temposu oluşturabilir.

Hit Show için senaryo ise 12 ay öncesini yinelemek: alanın gerisinde nefes toplayıp son düzlükte herkesi geçmek. Antrenör Cox, yarış içi senaryonun bu şekilde gelişmesinin kritik olacağını ima etti.

GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN ATLAR

Saudi Cup'ta üçüncü olan Tumbarumba, Meydan kumunda iyi performans gösterebilecek dirençli bir yarışçı.

Al Maktoum Challenge (G1)'de baskın bir galibiyet alan yerel umut, bulunduğu ortamı iyi biliyor.

Geçen yıl UAE Derby'de çok az farkla kaybeden 4 yaşındaki safkan, bu sezon beklentilerin altında kaldı; ancak geç bitişindeki hız göz ardı edilmemeli. En büyük sürpriz adayı.

Bu büyük gün salt yarışla sınırlı değil. Gece, geniş kapsamlı drone ve havai fişek gösterileriyle kapanacak; sahne performansları organizasyon programına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Etkinlik için 65.000'i aşkın seyirci bekleniyor.

Genel giriş biletleri 40 dirhemden (yaklaşık 300 TL) başlıyor; Apron Views bölgesi için 450 dirhem ödenmesi gerekiyor. Dubai Havalimanları, bu hafta Dubai'ye gelen tüm yolcuların pasaportlarına özel "Dubai World Cup 2026" damgası vuruyor.

TARİHÇE VE BİLİNMEYENLER

-- Dubai World Cup ilk kez 1996 yılında koşuldu ve ilk kazanan efsane safkan Cigar oldu.

-- Yarış, uzun yıllar Nad Al Sheba Hipodromu'nda düzenlendikten sonra 2010'da Meydan'a taşındı.

-- 2000 metre kum pist mesafesi, hem Amerikan hem Avrupa tarzı atların rekabet edebilmesi için seçildi.

-- Yarışın toplam ödülü yıllar içinde birkaç kez dünya rekoru kırdı.

-- Thunder Snow, Dubai World Cup'ı iki kez kazanan nadir atlardan biridir.

-- Japon atları son yıllarda yarışta ciddi bir yükseliş trendi yakaladı.

-- Yarış, global yayın ağı sayesinde 170'ten fazla ülkede canlı izleniyor.

-- Dubai World Cup gecesi, yalnızca bir yarış değil, tam bir "festival" konseptiyle düzenleniyor.

-- Meydan Hipodromu, yaklaşık 60 bini aşkın kapasitesiyle dünyanın en büyük yarış tesislerinden biridir.

-- Yarışın kazananına verilen kupa, organizasyonun prestijini yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanır.

-- Dubai World Cup, uzun süre "dünyanın en zengin yarışı" unvanını tek başına taşıdı; bu unvanı 2020 sonrası Saudi Cup ile paylaşmaya başladı.

-- Yarışın kurucusu Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aynı zamanda dünya atçılığının en güçlü figürlerinden biridir.

-- Meydan Hipodromu, sadece bir yarış pisti değil; otel, müze ve lüks yaşam alanlarını da içeren dev bir kompleks olarak tasarlanmıştır.

-- Yarışta Amerikan safkanları uzun yıllar domine ederken, son dönemde Japon atları ciddi bir denge unsuru haline geldi.

-- Dubai World Cup pist yüzeyi, Amerikan dirt pistlerine benzer şekilde hazırlanır; bu da Avrupa çim atlarının adaptasyonunu zorlaştırır.

-- Yarış tarihinde starttan çıkamayan (Thunder Snow, 2017) ve yarışa katılamadan diskalifiye olan favoriler de yaşanmıştır.

-- Dubai World Cup, küresel yarış takviminde Saudi Cup ile birlikte "yüksek ödüllü Orta Doğu hattı"nın en önemli ayağıdır.

-- Yarışın yapıldığı gece, dünya çapında bahis hacmi zirve seviyelere ulaşır ve bazı ülkelerde yılın en çok oynanan yarış günlerinden biri olur.

-- Meydan pistinin geniş yapısı ve uzun düzlük mesafesi, sprintten ziyade dayanıklılık ve tempo yönetimini ön plana çıkarır.

-- Dubai World Cup kazanan birçok safkan, kariyerini bu yarış sonrası damızlık olarak sürdürerek milyonlarca dolarlık ek ekonomik değer yaratır.

SON SÖZ

Rakamlar, siciller ve olası oranlar hepsini aynı yönü işaret ediyor: Forever Young tarihte eşi görülmemiş bir pozisyona son adımı atmak için Meydan'a geliyor. Ama at yarışı böyle çalışmıyor. Kum pisti, pist içi trafik, yorgunluk ve bir anlık talihsizlik her şeyi değiştirebilir.

Bu Cumartesi gece Meydan'da tarih ya yazılacak ya da bir kez daha ertelenecek...

Dünyanın en prestijli ve en yüksek ödüllü spor organizasyonlarından biri olan Dubai World Cup, bu Cumartesi Türkiye saati ile 19:35'te 30. kez "dünyanın en iyi safkanını" belirlemek için start alıyor.At yarışçılığının "Şampiyonlar Ligi" kabul edilen ve bir gecede toplam 30,5 milyon dolarlık rekor ödülün dağıtılacağı bu görkemli festivalde, ana yarışın galibi tek başına 12 milyon dolarlık servetin sahibi olacak.170'ten fazla ülkeden milyonlarca insanın takip edeceği bu dev yarış, nefes kesen bir kum pist mücadelesine sahne olurken; görkemli drone gösterileri ve şovlarla birleşerek tam bir görsel şölene dönüşecek.