27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-080'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-478'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-06'
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Voleybolda Kadınlar 1. Lig'de yarı finaller

Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Alanya'da devam ediyor.

27 Mart 2026 21:43
Haber: AA
Voleybolda Kadınlar 1. Lig'de yarı finaller
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.
Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın sona erecek organizasyonun ikinci gününde 4 karşılaşma oynandı.

1. Grup'ta Afyon Belediyesi Yüntaş, Denizli Büyükşehir Belediyespor'u, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor da İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i 3-0 yendi.

2. Grup'ta ise PTT, Endo Karşıyaka'yı 3-1, Sakarya Voleybol da Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde yarın İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Denizli Büyükşehir Belediyespor, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş, Çanakkale Belediyesi-PTT ve Sakarya Voleybol-Endo Karşıyaka karşılaşmaları oynanacak.

Kadınlar 1. Lig yarı final etabında gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 3-5 Nisan tarihlerindeki finallerde karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.