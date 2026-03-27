Barcelona şokta; Raphinha 5 hafta olmayacak

Brezilya'nın Amerika Birleşik Devltleri'nde Fransa'ya karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Raphinha'dan Barcelona için kötü haber geldi. İlk 45 dakikanın ardından kenara alınan Raphinha'nın kasık bölgesinden sakatlık yaşadığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Brezilyalı yıldız, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulübün resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan tıbbi testler sonucunda Raphinha'nın sağ arka adalesinde (hamstring) bir sakatlık tespit edilmiştir. Bu durum, Perşembe günü Boston'da oynanan Brezilya - Fransa maçı sırasında oyuncunun hissettiği rahatsızlık üzerine doğrulanmıştır. Oyuncu, gerekli tedavi sürecine başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş hafta olarak öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.
Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Bu sakatlığın ardından Brezilyalı oyuncu, Nisan ayında La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Atletico Madrid karşılaşmalarında sahada yer alamayacak.
İşte Barcelona'nın Raphinha'dan yoksun oynacağı karşılaşmalar:
LaLiga
Atletico Madrid (D)
Espanyol
Celta Vigo
Getafe (D)
Osasuna (D)
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid Çeyrek Final müsabakası (her iki karşılaşma)
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17