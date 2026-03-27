27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-180'
27 Mart
İsviçre-Almanya
2-2DA
27 Mart
Hollanda-Norveç
1-1DA
27 Mart
İspanya-Sırbistan
1-040'
27 Mart
Fas-Ekvador
0-021'

Barcelona şokta; Raphinha 5 hafta olmayacak

Brezilya-Fransa hazırlık maçında sakatlanan Barcelona oyuncusu Raphinha, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 27 Mart 2026 22:43 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Brezilya'nın Amerika Birleşik Devltleri'nde Fransa'ya karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Raphinha'dan Barcelona için kötü haber geldi. İlk 45 dakikanın ardından kenara alınan Raphinha'nın kasık bölgesinden sakatlık yaşadığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Brezilyalı yıldız, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübün resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan tıbbi testler sonucunda Raphinha'nın sağ arka adalesinde (hamstring) bir sakatlık tespit edilmiştir. Bu durum, Perşembe günü Boston'da oynanan Brezilya - Fransa maçı sırasında oyuncunun hissettiği rahatsızlık üzerine doğrulanmıştır. Oyuncu, gerekli tedavi sürecine başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş hafta olarak öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Bu sakatlığın ardından Brezilyalı oyuncu, Nisan ayında La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Atletico Madrid karşılaşmalarında sahada yer alamayacak.

İşte Barcelona'nın Raphinha'dan yoksun oynacağı karşılaşmalar:

LaLiga

Atletico Madrid (D)
Espanyol
Celta Vigo
Getafe (D)
Osasuna (D)

Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid Çeyrek Final müsabakası (her iki karşılaşma)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
