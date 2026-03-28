27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-190'

Tomas Masiulis: ''Puan durumunu çok gözetmiyoruz''

Zalgiris Kaunas başantrenörü Tomas Masiulis, 92-82 kazandıkları Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Mart 2026 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-82 mağlup eden Zalgiris Kaunas'ta başantrenör Tomas Masiulis, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

''BURADA KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ''

İstanbul deplasmanının zorluğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin ardından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyuz, burada kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe, çok yetenekli ve organize bir takım. Onları burada yenebildiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularıma haklarını teslim etmem gerek, sahada her şeylerini verdiler. Ayrıca buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Eminim bugün Kaunas'ta birçok insanı mutlu etmişizdir."

''PUAN DURUMUNU GÖZETMİYORUZ''

Mücadelenin başından sonuna kadar sahada ne istediklerini bilen bir takım olduğunu kaydeden Masiulis, oyuncularının sergilediği dirençten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kazanmanın formülünü mücadele etmek olarak tanımlayan başarılı antrenör, "Ne istediğimizi biliyorduk ve galibiyete ulaştık. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her maçımızı son karşılaşma gibi oynuyoruz. Puan durumunu çok gözetmiyoruz. Bizim için en önemli karşılaşma bir sonraki." değerlendirmesinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
