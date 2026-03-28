Tomas Masiulis: ''Puan durumunu çok gözetmiyoruz''

EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 92-82 mağlup eden Zalgiris Kaunas'ta başantrenör Tomas Masiulis, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.



''BURADA KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ''



İstanbul deplasmanının zorluğuna vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin ardından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:



"Çok mutluyuz, burada kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe, çok yetenekli ve organize bir takım. Onları burada yenebildiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularıma haklarını teslim etmem gerek, sahada her şeylerini verdiler. Ayrıca buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Eminim bugün Kaunas'ta birçok insanı mutlu etmişizdir."



''PUAN DURUMUNU GÖZETMİYORUZ''





Mücadelenin başından sonuna kadar sahada ne istediklerini bilen bir takım olduğunu kaydeden Masiulis, oyuncularının sergilediği dirençten duyduğu memnuniyeti belirtti.



Kazanmanın formülünü mücadele etmek olarak tanımlayan başarılı antrenör, "Ne istediğimizi biliyorduk ve galibiyete ulaştık. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her maçımızı son karşılaşma gibi oynuyoruz. Puan durumunu çok gözetmiyoruz. Bizim için en önemli karşılaşma bir sonraki." değerlendirmesinde bulundu.



