27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-190'

Baskonia, yüksek skorlu maçta Hapoel'e karşı galip

İki takımın da 100 sayı barajını geçtiği maçta Baskonia, evinde Hapoel tel Aviv'i 118-109 mağlup etti.

calendar 28 Mart 2026 00:49
Haber: Sporx.com
Baskonia, yüksek skorlu maçta Hapoel'e karşı galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Euroleague'in 34. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia, İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i ağırladı. Her iki takımın da 100 sayı üzerinde skor bulduğu maçta Baskonia, sahadan 118-109 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Baskonia ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Hapoel Tel Aviv 34 hafta sonunda 13. mağlubiyetini yaşadı.

Baskonia'da Trent Forrest, 22 sayı ve 4 asistle zaferin mimarı oldu. Hapoel cephesinde ise Elijah Bryant'ın 26 sayı, 5 ribaund ve 3 asistlik performansı yeterli olmadı.

EuroLeague'in 35. haftasında Baskonia, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Hapoel Tel Aviv ise seyircisi önünde Panathinaikos'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.