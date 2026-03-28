Baskonia, yüksek skorlu maçta Hapoel'e karşı galip

Euroleague'in 34. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia, İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i ağırladı. Her iki takımın da 100 sayı üzerinde skor bulduğu maçta Baskonia, sahadan 118-109 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Baskonia ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Hapoel Tel Aviv 34 hafta sonunda 13. mağlubiyetini yaşadı.
Baskonia'da Trent Forrest, 22 sayı ve 4 asistle zaferin mimarı oldu. Hapoel cephesinde ise Elijah Bryant'ın 26 sayı, 5 ribaund ve 3 asistlik performansı yeterli olmadı.
EuroLeague'in 35. haftasında Baskonia, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Hapoel Tel Aviv ise seyircisi önünde Panathinaikos'u konuk edecek.
