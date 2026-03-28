İspanya, Sırbistan karşısında 3 golle güldü

İspanya, hazırlık maçında Sırbistan'ı konuk etti.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
Mücadelede gol perdesini açan isim 16. dakikada Mikel Oyarzabal oldu. Real Sociedad forması giyen Oyarzabal, 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 72'de Victor Munoz karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı ve İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Luis de la Fuente'nin öğrencileri sıradaki hazırlık maçında 31 Mart Salı günü Mısır'la karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün Suudi Arabistan ile oynayacak.
