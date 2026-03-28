27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-190'

Gol düellosunda Almanya, İsviçre'yi mağlup etti

Almanya, hazırlık maçında konuk olduğu İsviçre'yi 4-3'lük skorla mağlup etti.

calendar 28 Mart 2026 01:09 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 01:11
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hazırlık maçında İsviçre, seyircisi önünde Almanya'yı ağırladı. Galatasaray'dan Leroy Sane'nin ilk 11 başladığı maçta Almanya, İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Almanya'dan Florian Wirtz ön plana çıktı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Galatasaray'dan Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın ilk 11'inde yer aldı.

Ev sahibi İsviçre, 17. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.Almanya, defans oyuncusu Jonathan Tah ile skoru eşitledi. İsviçre, 41. dakikada Breel Embolo'nun golüyle yeniden öne geçse de Almanya, ilk yarı bitimine kısa bir süre kala Serge Gnabry ile tekrar eşitliği yakaladı.

61. dakikada ceza sahası dışından ağları sarsan Florian Wirtz ile Almanya, maçta ilk kez öne geçti.



Sane, 63. dakikada yerini Lennart Karl'a bırakırken 79'da sahneye çıkan İsviçreli Joel Monteiro, skoru yeniden eşitledi.



85. dakikada florian Wirtz son sözü söyledi ve Almanya, bol gollü geçen hazırlık maçında sahadan 4-3 galip ayrıldı.



WİRTZ'DEN 4-4'LÜK PERFORMANS!

Liverpool'un Alman orta sahası Florian Wirtz, İsviçre karşısındaki performansıyla göz doldurdu.

Takımının ilk iki golünde Tah ve Gnabry'ye asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Almanya'nın üçüncü ve dördüncü gollerini kaydetti.

SANE 63 DAKİKA OYNADI, LENNART KARL FORMAYI GİYDİ




Almanya Milli Takımı'na ilk kez çağırılan Bayern Münih'in genç yeteneği Lennart Karl ilk kez ülkesinin milli formasını giydi.

63. dakikada Galatasaraylı Leroy Sane yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki orta saha Bayern Münih'le bu sezon 34 maçta 8 gol ve 5 asist istatistikleri kaydetti.

Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.