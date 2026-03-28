Gol düellosunda Almanya, İsviçre'yi mağlup etti

⚽ 17' Ndoye

⚽ 26' Tah

⚽ 41' Embolo

⚽ 45+2' Gnabry

⚽ 61' Wirtz

⚽ 79' Monteiro

⚽ 85' Wirtz



Hazırlık maçında İsviçre, seyircisi önünde Almanya'yı ağırladı. Galatasaray'dan Leroy Sane'nin ilk 11 başladığı maçta Almanya, İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Almanya'dan Florian Wirtz ön plana çıktı.Galatasaray'dan Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın ilk 11'inde yer aldı.Ev sahibi İsviçre, 17. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.Almanya, defans oyuncusu Jonathan Tah ile skoru eşitledi. İsviçre, 41. dakikada Breel Embolo'nun golüyle yeniden öne geçse de Almanya, ilk yarı bitimine kısa bir süre kala Serge Gnabry ile tekrar eşitliği yakaladı.61. dakikada ceza sahası dışından ağları sarsan Florian Wirtz ile Almanya, maçta ilk kez öne geçti.Sane, 63. dakikada yerini Lennart Karl'a bırakırken 79'da sahneye çıkan İsviçreli Joel Monteiro, skoru yeniden eşitledi.85. dakikada florian Wirtz son sözü söyledi ve Almanya, bol gollü geçen hazırlık maçında sahadan 4-3 galip ayrıldı.Liverpool'un Alman orta sahası Florian Wirtz, İsviçre karşısındaki performansıyla göz doldurdu.Takımının ilk iki golünde Tah ve Gnabry'ye asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Almanya'nın üçüncü ve dördüncü gollerini kaydetti.Almanya Milli Takımı'na ilk kez çağırılan Bayern Münih'in genç yeteneği Lennart Karl ilk kez ülkesinin milli formasını giydi.63. dakikada Galatasaraylı Leroy Sane yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki orta saha Bayern Münih'le bu sezon 34 maçta 8 gol ve 5 asist istatistikleri kaydetti.