27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Chamberlain'den Arteta itirafı: "Gerçek patronumuz oydu"

Alex Oxlade-Chamberlain, Mikel Arteta'nın futbolculuk döneminde bile liderlik yaparak taktik toplantıları yönettiğini ve antrenmanlardaki detaycılığıyla teknik direktörlüğe hazır olduğunu söyledi.

calendar 27 Mart 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Celtic forması giyen ve 2023-2025 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Alex Oxlade-Chamberlain, Mikel Arteta'nın henüz aktif futbolculuk döneminde bile teknik direktörlük özelliklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"GERÇEK PATRONUMUZ OLURDU"

İngiliz futbolcu, katıldığı bir podcast yayınında 2011-2016 yılları arasında birlikte görev yaptığı Arteta hakkında şunları söyledi:

"Bizim hocamız elbette Arsene Wenger idi. Ancak Manchester City gibi büyük rakiplerle oynayacağımız zaman Mikel bizim gerçek patronumuz olurdu. Rakibin kornerde ne yapacağını bilmek istiyorduk ve Mikel bir oyuncu olmasına rağmen bizi buna zorladı. Ekipçe maçlardan önce yaptığımız taktik toplantılarını o başlattı."

"ANTRENMANDA GÖRDÜĞÜM DETAY SEVİYESİ İNANILMAZDI"

2024-2025 sezonunun ardından siyah-beyazlı ekipten ayrılan Chamberlain, bir süre Arsenal altyapısıyla antrenmanlara katıldı. Bu süreçte İspanyol teknik adamın çalışma metodunu yakından gözlemleyen deneyimli oyuncu, antrenmanlardaki detaycılığa dikkat çekti ve şunları ifade etti:

"Arsenal antrenmanlarında gördüğüm detay seviyesi inanılmazdı. Tamamen Pep Guardiola'nın takımlarının işleyişini andırıyor. Her ayrıntı üzerinde o kadar duruyor ki, bu gerçekten göz açıcı bir deneyimdi. Mikel, futbolcuyken bile bu detaylardan ortalama bir oyuncudan çok daha fazla gurur duyardı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
