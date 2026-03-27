27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
1-035'
27 Mart
Karadağ-Andora
0-038'
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
0-06'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-16'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Beşiktaş Gain, Manisa deplasmanında farklı galip

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Gain, deplasmanda karşılaştığı Manisa Basket'i 102-70 mağlup etti.

calendar 27 Mart 2026 19:45 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 19:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Basketbol Süper Ligin 24. haftasında Manisa Basket ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Gain, 102-70 skorla kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, son 5 maçta 4. galibiyetini alırken; Manisa Basket ise son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, gelecek lig maçını sahasında Karşıyaka ile oynayacak.

Manisa Basket ise deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
