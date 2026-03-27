27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
0-125'
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı

Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı.

calendar 27 Mart 2026 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak turnuvaya, 6 ülkeden 19 takım onlarca sporcuyla katılım gösterdi.

Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, 29 Mart Pazar günü yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyonun direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada, turnuvanın grup maçlarıyla başladığını söyledi.

Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
