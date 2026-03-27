İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi!

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.
Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi netlik kazandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29, 30 ve 31. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
29. hafta
10 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi:
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
12 Nisan Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
30. hafta
17 Nisan Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)
31. hafta
24 Nisan Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)
